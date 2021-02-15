Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!) Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html
Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса. Все по классике - корову просто надо больше доить.
fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!) Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html
Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса. Все по классике - корову просто надо больше доить.
Може мова іде про те, що податкові послаблення на період ВС будуть скасовані?
fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!) Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html
Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса. Все по классике - корову просто надо больше доить.
Може мова іде про те, що податкові послаблення на період ВС будуть скасовані?
Може. Именно поэтому _перед_ тем как начинать зраду разгонять -- нужно _хотябы_ законопроект увидеть.