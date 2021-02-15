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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2212221322142215
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:22

  cherchiltank написав:Ось і я розумію що умовно ціни на новопечерськи Липки з ремонтом повинні бути нижче 2000 за метр але також поки не бачу падіння, хоча аренда там обвалилася на 30-40 відсотків

А что, владельцы квартир в НЛ уже начали возвращается в Украину?
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:06

  fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!)
Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html

Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)

наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса.
Все по классике - корову просто надо больше доить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:28

  antey1969 написав:
  fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!)
Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html

Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)

наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса.
Все по классике - корову просто надо больше доить.

Може мова іде про те, що податкові послаблення на період ВС будуть скасовані?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:27

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!)
Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html

Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)

наш бравый Минфин уже вангует к осени поднятие налогов для бизнеса.
Все по классике - корову просто надо больше доить.

Може мова іде про те, що податкові послаблення на період ВС будуть скасовані?

Може. Именно поэтому _перед_ тем как начинать зраду разгонять -- нужно _хотябы_ законопроект увидеть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:47

Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:29

  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.


30%-42% дисконт. Лендлордизм будет иметь смысл после падения цен на КРЖН на 50%
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:41

  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.



Новолипки портрет покупателя не опишете ? IT ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:47

  Хомякоид написав:
  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.



Новолипки портрет покупателя не опишете ? IT ?

Масляной краской или карандашом?
Investor_K
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