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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?

Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:36

UA

Честно, не фиксировал. Если бы не служба, я бы в Киев не ехал. А так носит по стране меня после Мариуполя :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41

Я всім орендарям зафіксував на півроку - війна може йти довго, як воно буде подивимося
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:20

  cherchiltank написав:Я всім орендарям зафіксував на півроку - війна може йти довго, як воно буде подивимося


В мене устна домовленість до кінця війни. Потім перегляд до ринкових.
Хомякоид
 
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