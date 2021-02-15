Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:36
UA
Честно, не фиксировал. Если бы не служба, я бы в Киев не ехал. А так носит по стране меня после Мариуполя
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41
Я всім орендарям зафіксував на півроку - війна може йти довго, як воно буде подивимося
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:20
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:09
Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение.
1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы )
2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:07
Ну всегда можно передоговриться.
Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.
Додано: Сер 18 тра, 2022 12:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Простіше фіксувати ціну на 3 місяці півроку, а військовий стан може бути і пару років
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:08
ВС продовжують кожного місяця, от чекаєм, що буде 25го, призова гра, чи геймовер
тому і угоди тре теж прив"язувати до ВС, чи ще є, чи вже нема
Якщо ВС буде "пару років", то матим тут ще раз "Добу Руїни"
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:23
Так що, я коли писав про забиты дошки був правий ?
Насправді "Доба Руїни" це була справжня громадянська війна яку підігрівали сусіди.
Зараз же ми маємо скажених орків та світ який нам допомогає.
Випетляємо.
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