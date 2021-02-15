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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:32
UA написав:
Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?
Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:36
UA
Честно, не фиксировал. Если бы не служба, я бы в Киев не ехал. А так носит по стране меня после Мариуполя
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Andrey2512
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Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41
Я всім орендарям зафіксував на півроку - війна може йти довго, як воно буде подивимося
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cherchiltank
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Додано: Сер 18 тра, 2022 06:20
cherchiltank написав:
Я всім орендарям зафіксував на півроку - війна може йти довго, як воно буде подивимося
В мене устна домовленість до кінця війни. Потім перегляд до ринкових.
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:09
Vlad442 написав: UA написав:
Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?
Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение.
1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы
)
2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
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UA
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:07
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?
Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение.
1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы
)
2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
Ну всегда можно передоговриться.
Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 12:35
Простіше фіксувати ціну на 3 місяці півроку, а військовий стан може бути і пару років
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cherchiltank
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Додано: Сер 18 тра, 2022 13:08
cherchiltank написав:
Простіше фіксувати ціну на 3 місяці півроку, а військовий стан може бути і пару років
ВС продовжують кожного місяця, от чекаєм, що буде 25го, призова гра, чи геймовер
тому і угоди тре теж прив"язувати до ВС, чи ще є, чи вже нема
Якщо ВС буде "пару років", то матим тут ще раз "Добу Руїни"
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flyman
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Додано: Сер 18 тра, 2022 13:23
flyman написав: cherchiltank написав:
Простіше фіксувати ціну на 3 місяці півроку, а військовий стан може бути і пару років
ВС продовжують кожного місяця, от чекаєм, що буде 25го, призова гра, чи геймовер
тому і угоди тре теж прив"язувати до ВС, чи ще є, чи вже нема
Якщо ВС буде "пару років", то матим тут ще раз "Добу Руїни"
Так що, я коли писав про забиты дошки був правий ?
Насправді "Доба Руїни" це була справжня громадянська війна яку підігрівали сусіди.
Зараз же ми маємо скажених орків та світ який нам допомогає.
Випетляємо.
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:13
Хомякоид написав:
Ну всегда можно передоговриться.
UA написав:
Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение.
1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы
)
2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.
Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
ПС Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ.
Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
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UA
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