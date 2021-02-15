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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40

  UA написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение.
1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы :mrgreen: )
2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.


Ну всегда можно передоговриться.
Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.

Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\

Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_hunter написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:
Ну всегда можно передоговриться.
Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.

Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\

Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:58

  Faceless написав:
_hunter написав:
  UA написав:Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\

Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?

А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:01

[quote="5434913:_hunter"][quote="5434912:Faceless"][quote="_hunter"][quote="5434851:UA"]
Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\[/
Я думаю орендар подивиться на той договір і піде шукати інше житло де ціна в гривні і є фіксація на певний період
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?

А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.

Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу.
Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20

  UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ.
Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
vitaliian
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