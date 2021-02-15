Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение. 1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы ) 2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
Ну всегда можно передоговриться. Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.
Это как передоговорится? Для того и подписывается договор с прописанными условиями. \\\
Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
[quote="5434913:_hunter"][quote="5434912:Faceless"][quote="_hunter"][quote="5434851:UA"] Это как передоговорится? Для того и подписывается договор с прописанными условиями. \\\[/ Я думаю орендар подивиться на той договір і піде шукати інше житло де ціна в гривні і є фіксація на певний період
_hunter написав:Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу. Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ. Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
Faceless написав:І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу. Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
Не попробуешь -- не узнаешь Так-то "а что, так можно было!" -- идея о том, что ставка, оказывается!, может пересматриваться в течении срока аренды и в типовые договора начинает просачиваться: https://prostopravo.com.ua/nedvizhimost ... zhimosti#1 В любом случае: арендодатель четко должен понимать, что _без_ такого пункта заключать договор больше, чем на пол года -- нести очень сильные валютные риски. Если он эти риски согласен нести единолично: "хозяин -- барин"...
UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ. Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
порочная практика выставлять цены на _все_ в долларах -- появилась из-за того, что в 90-е цены приходилось переписывать _каждый день_. Если сейчас -- при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка" -- это будет происходить хотя бы раз в неделю -- продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
_hunter написав:продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?