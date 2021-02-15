Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:Те кто фиксирует цену до конца войны да ещё в гривне сознательно или нет вводят арендатора в заблуждение. 1.Военное положение сохранится на долго. (до демаркации сухопутной украино-грузинской границы ) 2.Буханка хлеба уже в этом году может начать стоить 200 грн.
Ну всегда можно передоговриться. Если бакс был 30 а станет 80 то все раннее договоренности нужно пересматривать.
Это как передоговорится? Для того и подписывается договор с прописанными условиями. \\\
Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
[quote="5434913:_hunter"][quote="5434912:Faceless"][quote="_hunter"][quote="5434851:UA"] Это как передоговорится? Для того и подписывается договор с прописанными условиями. \\\[/ Я думаю орендар подивиться на той договір і піде шукати інше житло де ціна в гривні і є фіксація на певний період
_hunter написав:Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу. Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ. Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
Faceless написав:І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу. Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
Не попробуешь -- не узнаешь Так-то "а что, так можно было!" -- идея о том, что ставка, оказывается!, может пересматриваться в течении срока аренды и в типовые договора начинает просачиваться: https://prostopravo.com.ua/nedvizhimost ... zhimosti#1 В любом случае: арендодатель четко должен понимать, что _без_ такого пункта заключать договор больше, чем на пол года -- нести очень сильные валютные риски. Если он эти риски согласен нести единолично: "хозяин -- барин"...
UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ. Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
порочная практика выставлять цены на _все_ в долларах -- появилась из-за того, что в 90-е цены приходилось переписывать _каждый день_. Если сейчас -- при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка" -- это будет происходить хотя бы раз в неделю -- продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
_hunter написав:продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?
_hunter написав:продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?
залежить від ринку, якщо ціни ростуть через попит, то продавець може ставити свої умови, хоч сині долари, хоч зелені, дрібними та мнятими по $10 чи хрумтящими по $100... тепер навпаки буде.