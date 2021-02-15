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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:58

  Faceless написав:
_hunter написав:
  UA написав:Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\

Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?

А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:01

[quote="5434913:_hunter"][quote="5434912:Faceless"][quote="_hunter"][quote="5434851:UA"]
Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
\\\[/
Я думаю орендар подивиться на той договір і піде шукати інше житло де ціна в гривні і є фіксація на певний період
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Это так передоговориться: пункт о перерасчете ставки "в связи с резким изменением валютного курса" во всяких договорах ипотеки/длинных кредитов -- года с 14-го прописывается.
І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?

А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.

Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу.
Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20

  UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ.
Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:55

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?

А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.

Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу.
Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі

Не попробуешь -- не узнаешь :wink:
Так-то "а что, так можно было!" -- идея о том, что ставка, оказывается!, может пересматриваться в течении срока аренды и в типовые договора начинает просачиваться:
https://prostopravo.com.ua/nedvizhimost ... zhimosti#1
В любом случае: арендодатель четко должен понимать, что _без_ такого пункта заключать договор больше, чем на пол года -- нести очень сильные валютные риски. Если он эти риски согласен нести единолично: "хозяин -- барин"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:02

  vitaliian написав:
  UA написав:Сейчас ОЛХ пересчитывает цены выставленные в долларе по курсу НБУ.
Смотрит потенциальный арендатор объявы в гривне, вроде цена хорошая, клацает, а там доллар... умножает на курс 36 и офигевает.
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.

порочная практика выставлять цены на _все_ в долларах -- появилась из-за того, что в 90-е цены приходилось переписывать _каждый день_. Если сейчас -- при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка" -- это будет происходить хотя бы раз в неделю -- продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:26

  _hunter написав:продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:46

  vitaliian написав:
  _hunter написав:продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?

залежить від ринку, якщо ціни ростуть через попит, то продавець може ставити свої умови, хоч сині долари, хоч зелені, дрібними та мнятими по $10 чи хрумтящими по $100...
тепер навпаки буде.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.
Vlad442
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