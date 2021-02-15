Faceless написав:І до чого тут іпотека з кредитами, якщо мова була про оренду?
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:58
А чем договор аренды принципиально отличается от договора ипотеки??? -- пункт о перерасчете размера ежемесячного платежа в нем абсолютно так же прописывается/выглядит.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:01
[quote="5434913:_hunter"][quote="5434912:Faceless"][quote="_hunter"][quote="5434851:UA"]
Это как передоговорится?
Для того и подписывается договор с прописанными условиями.
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Я думаю орендар подивиться на той договір і піде шукати інше житло де ціна в гривні і є фіксація на певний період
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Та все просто - в типовому кредитному договорі є пункт перегляду ставки в разі суттєвої зміни курсу.
Звісно, можна закласти подібну умову в договір оренди, але це виглядатиме досить дивно. Думаю, такого хитросракого орендодавця просто відправлять по відомій координаті в Чорному морі
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:20
порочная практика выставлять цены на авто и недвижимость в долларах, при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка". Особенно когда на какое то старье типа хруща или 124 мерседеса цена в долларах, умиляет до слёз. Представляю портрет его покупателя, который носится с торбой гривны по обменкам, потому что долларов за душой никогда не имел.
Додано: Чет 19 тра, 2022 06:55
Не попробуешь -- не узнаешь
Так-то "а что, так можно было!" -- идея о том, что ставка, оказывается!, может пересматриваться в течении срока аренды и в типовые договора начинает просачиваться:
В любом случае: арендодатель четко должен понимать, что _без_ такого пункта заключать договор больше, чем на пол года -- нести очень сильные валютные риски. Если он эти риски согласен нести единолично: "хозяин -- барин"...
Додано: Чет 19 тра, 2022 07:02
порочная практика выставлять цены на _все_ в долларах -- появилась из-за того, что в 90-е цены приходилось переписывать _каждый день_. Если сейчас -- при девальвации всё равно придёт их переписывать " с учётом возможностей рынка" -- это будет происходить хотя бы раз в неделю -- продавцы на такие "жертвы" без проблем пойдут
Додано: Чет 19 тра, 2022 07:26
рассказываю, до войны знакомый покупал недвижимость, продавец женщина 50+ он спрашивает "вам деньги какие давать?", мамзель захотела только доллары. Хорошо что они свободно продавались, ещё 5 купюр забраковала у нотаря. Что за психоз, возьми гривну и сама побегай по банкам, выбери купюры которые нравятся. Зачем эту дичь перекладывать на покупателя. Интересно сейчас продавцы недвижимости тоже наличную валюту хотят?
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:46
залежить від ринку, якщо ціни ростуть через попит, то продавець може ставити свої умови, хоч сині долари, хоч зелені, дрібними та мнятими по $10 чи хрумтящими по $100...
тепер навпаки буде.
Додано: Чет 19 тра, 2022 12:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.
Додано: Чет 19 тра, 2022 14:33
Если покупатель смог накопить на хрущ в Киеве, то доллары он явно в руках держал. И копил именно в них.
Учетка vitalian неисправима - даже в этом сообщении не преминула сравнить хрущ и мерседес, по годам близкий к раритетам. Уже тыщу раз писали, что машины и квартиры не поддаются сравнению. Ну просто человек в очередной раз хочет себя успокоить: "Купив в Ирпене новострой,я не лох. Хрущи Киева - это мусор. Их покупают только отбросы общества, которые и долларов-то в руках не держали"
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