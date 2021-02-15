Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.
ПС В Эпицентре не успевают (или сознательно не хотят) ценники менять.
Приходишь на кассу, а там сюрпрайс
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:14
Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.
ПС В Эпицентре не успевают (или сознательно не хотят) ценники менять.
Приходишь на кассу, а там сюрпрайс
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:50
UA это разве проблема когда-нибудь была изменить условия хоть на завтра? для обеих сторон.
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:42
По моему проблема пока и в ближайшие полгода будет в снижении цен в грн, а не желании наверстать курс при его росте.
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