|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:14
Vlad442 написав:
Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.
Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.
ПС В Эпицентре не успевают (или сознательно не хотят) ценники менять.
Приходишь на кассу, а там сюрпрайс
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6742
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 1653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:50
UA это разве проблема когда-нибудь была изменить условия хоть на завтра? для обеих сторон.
-
vikapavl
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 04.11.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:42
UA написав: Vlad442 написав:
Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.
Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.
По моему проблема пока и в ближайшие полгода будет в снижении цен в грн, а не желании наверстать курс при его росте.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3946
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:04
UA написав:
Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.
Metro Osokorki - 3 hv . 1 kom kv 50 m2 10 K sdalasia za 3 dni z drugogo prosmotra - do viini 14K. Portret arendatora- 25 rokiv IT Harkiv, pereihav nadovgo.
-
Ne moskal
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:08
Vlad442 написав: UA написав:
Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?
Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.
V period karantinu spuskalisia z 15 K do 12 K potim kozhi 6 misiaciv dodavalasia 500 abo 1000grn. Zaraz lag po chasu bude 3 misiaci.
-
Ne moskal
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|98755
|18292147
|
|
|1008
|2162496
|
|
|138
|257573
|
|