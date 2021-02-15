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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2215221622172218
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:14

  Vlad442 написав:Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.

Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.

ПС В Эпицентре не успевают (или сознательно не хотят) ценники менять.
Приходишь на кассу, а там сюрпрайс :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:50

UA это разве проблема когда-нибудь была изменить условия хоть на завтра? для обеих сторон.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:42

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я ставив завжди ціну в гривні, фіксував на півроку, то оговорював, що в разі різкої зміни економічних обставин, наприклад курса, ціна може коригуватись.
Зараз треба фіксувати ціну на 3 місяця, потім по ринку. Не вважаю, що навіть при курсі 50-70 ціни стрімко зростуть.

Многие уже посдавали квартиры на год с фиксацией цены в гривне.
Сегодня глянув на табло обменкок вдруг! пришло прозрение.



По моему проблема пока и в ближайшие полгода будет в снижении цен в грн, а не желании наверстать курс при его росте.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:04

  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.

Metro Osokorki - 3 hv . 1 kom kv 50 m2 10 K sdalasia za 3 dni z drugogo prosmotra - do viini 14K. Portret arendatora- 25 rokiv IT Harkiv, pereihav nadovgo.
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:08

  Vlad442 написав:
  UA написав:Цену аренды зафиксировали? Или через 2 месяца довоенные цены?

Мені цікаво, що робили люди, яки в 20-ому ставили дуже низки ціни "на період карантину". Потім ціни відросли, а карантин досить не закінчився. Так і зараз, хто фіксує ціни "до кінця війни", може опинитися у дуже невигідної позиції.

V period karantinu spuskalisia z 15 K do 12 K potim kozhi 6 misiaciv dodavalasia 500 abo 1000grn. Zaraz lag po chasu bude 3 misiaci.
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Ne moskal написав:V period karantinu spuskalisia z 15 K do 12 K potim kozhi 6 misiaciv dodavalasia 500 abo 1000grn. Zaraz lag po chasu bude 3 misiaci.


І то є безцінна інформація. дякуємо, дядько.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:36

  vikapavl написав:UA это разве проблема когда-нибудь была изменить условия хоть на завтра? для обеих сторон.

Для не договороспособных людей это действительно не проблема.
Мне сложнее.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:02

  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.

1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:06

  барабашов написав:1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв

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hxbbgaf
 
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