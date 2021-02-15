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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:45

  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв

Уже открыли продажу?

Уже давно как.
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