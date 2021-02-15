|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:45
hxbbgaf написав: барабашов написав:
1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв
Уже открыли продажу?
Уже давно как.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6842
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98754
|18294103
|
|
|1008
|2162499
|
|
|138
|257573
|