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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:45

  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв

Уже открыли продажу?

Уже давно как.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:54

  барабашов написав:
  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.

1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв

Нуу 320куе за 1к в гетто прокуроров-буржуинов это была шизофреническая хотелка и не более.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:31

  барабашов написав:
  UA написав:Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.

1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв


Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:33

  Хомякоид написав:
Сколько при таких ценах будет стоить такая квартира ? 10 000 в лучшем случае.


При 100 долларах 10000 хороший результат. Но думаю 100 долларов не будет.
adeges
 
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З нами з: 14.03.06
Подякував: 299 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:01

  adeges написав:Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
будет гораздо выше 14% под 20-25% - из-за высоких рисков, входить в этот бизнес ради меньшей доходности никто не захочет. По идее туда же и депозиты побегут. НАЦБАНК с потолка рисует учётную ставку в 2015 было 30%, а сейчас 10%. С потолка так же многое другое, курс доллара, стоимость топлива, стоимость аренды. Продавцы промтоваров работают с наценкой 30-40% и выше. Захожу в стройматериалы, висит объявление - к ценнику добавлять 20%. Ценники не переписывают, нет смысла, проще объявление переписать на 30-40-50%
vitaliian
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