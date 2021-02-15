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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:45
hxbbgaf написав: барабашов написав:
1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв
Уже открыли продажу?
Уже давно как.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:54
барабашов написав: UA написав:
Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.
1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв
Нуу 320куе за 1к в гетто прокуроров-буржуинов это была шизофреническая хотелка и не более.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:31
барабашов написав: UA написав:
Цены аренды
1. Новолипки 1к 50 метров (ремонт с скандинавском стиле) 20 000 грн с фиксацией цены на 3 месяца. До войны сдавалась с оплатой по безналу на счет ФОП 1200 у.е. Рыночная цена за нал была около 1000 у.е. Экспозиция 4 дня, 3 просмотра.
2. Оболонь, ул. Приречная 1к (до метро далеко, зато набережная 100 метров, пляж 300 метров) советская панель, 38 метров по БТИ состояние плитка позднего ссср в санузлах, ламинат, м/п окна, бойлер. Бедненько, но чистенько.
7000грн с фиксацией цены на 3 месяца. Сдано в день подачи объявления с первого просмотра..
До войны сдавалось за 10 000 грн.
1. Такая же или большая Квартира в гетто буржуинов продалась на днях за кирпич(соточку кило)? Та , за которую в 21м хотели 320куе. Если так - вот вам снова доходность от Влада в 6-7-..% от ренты
При любом раскладе курсов и боёв
Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:33
Хомякоид написав:
Сколько при таких ценах будет стоить такая квартира ? 10 000 в лучшем случае.
При 100 долларах 10000 хороший результат. Но думаю 100 долларов не будет.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:01
adeges написав:
Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
будет гораздо выше 14% под 20-25% - из-за высоких рисков, входить в этот бизнес ради меньшей доходности никто не захочет. По идее туда же и депозиты побегут. НАЦБАНК с потолка рисует учётную ставку в 2015 было 30%, а сейчас 10%. С потолка так же многое другое, курс доллара, стоимость топлива, стоимость аренды. Продавцы промтоваров работают с наценкой 30-40% и выше. Захожу в стройматериалы, висит объявление - к ценнику добавлять 20%. Ценники не переписывают, нет смысла, проще объявление переписать на 30-40-50%
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:18
vitaliian написав: adeges написав:
Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
будет гораздо выше 14% под 20-25% - из-за высоких рисков, входить в этот бизнес ради меньшей доходности никто не захочет. По идее туда же и депозиты побегут. НАЦБАНК с потолка рисует учётную ставку в 2015 было 30%, а сейчас 10%. С потолка так же многое другое, курс доллара, стоимость топлива, стоимость аренды. Продавцы промтоваров работают с наценкой 30-40% и выше. Захожу в стройматериалы, висит объявление - к ценнику добавлять 20%. Ценники не переписывают, нет смысла, проще объявление переписать на 30-40-50%
Був би я зараз вдома/на своїй торгові точці... - то, мабуть, теж таку табличку б повісив... Хоч, знайома пише - що і по "старих цінах" торгівля дуже погана...
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках)
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:27
vitaliian написав: adeges написав:
Военная и поствоенная доходность должна быть не ниже 12%, скорее 13-14%. Поэтому цена на аренду слегка отрастут от теперишних, а продажи - упадут очень сильно.
будет гораздо выше 14% под 20-25% - из-за высоких рисков, входить в этот бизнес ради меньшей доходности никто не захочет. По идее туда же и депозиты побегут. НАЦБАНК с потолка рисует учётную ставку в 2015 было 30%, а сейчас 10%. С потолка так же многое другое, курс доллара, стоимость топлива, стоимость аренды. Продавцы промтоваров работают с наценкой 30-40% и выше. Захожу в стройматериалы, висит объявление - к ценнику добавлять 20%. Ценники не переписывают, нет смысла, проще объявление переписать на 30-40-50%
Мне товарищ фотки показывал -- зашел, говорит, в подвальный магазинчик на ЗУ -- велотовары: чуваки сделали проще -- все ценники в у.е. -- чего я реально с 90-х не помню...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:45
Успіх написав:
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить торгашам. Полно свободных ниш. А доход у всех упал. Наивно думать что 4 млн безработных ни на что не влияют. Скоро станет вопрос кто их должен кормить, когда запасы и сбережения кончатся. Я своим безработным, сидящим по эвакуациям, этот вопрос уже задаю. Ответа у них нет, какое то мычание типа "да надо шо-то думать" вместо ответа.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 21 тра, 2022 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:51
vitaliian написав: Успіх написав:
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить, или ширее.
Кроме производителей окон или стеклопакетов (типа Бусел) других не прозябающих бизнесов не знаю.
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
Люди покупают 5 -10 кв.метров металочерепицы чтобы залатать и всё.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:55
UA написав:
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
сейчас никто (из "простых" бизнесменов) не в шоколаде, есть те кто хотя бы 5 копеек зарабатывают и все остальные. 4 млн от тех кто работал до войны сидят в эвакуации, откуда возьмутся деньги на стеклопакеты и кровельные материалы? Ракета может одинаково в Киев, Львов и Полтаву долететь. Смысл эвакуации если родной дом не на/за линией фронта? Какая то истерия нездоровая. Или это уже релокация началась.
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