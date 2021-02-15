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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:00
UA написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить, или ширее.
Кроме производителей окон или стеклопакетов (типа Бусел) других не прозябающих бизнесов не знаю.
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
Люди покупают 5 -10 кв.метров металочерепицы чтобы залатать и всё.
Всегда есть выход - ВСУ.
Рассказывали, что до начала войны в лднр местным воякам платили от 6 до 12 тыс(в пересчете на гривну). И шли, добровольно. И не потому что россию любили/Украину ненавидели, а потому что больше денег взять было негде, не уезжая
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:13
vitaliian написав: UA написав:
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
сейчас никто (из "простых" бизнесменов) не в шоколаде, есть те кто хотя бы 5 копеек зарабатывают и все остальные. 4 млн от тех кто работал до войны сидят в эвакуации, откуда возьмутся деньги на стеклопакеты и кровельные материалы?
Ракета может одинаково в Киев, Львов и Полтаву долететь. Смысл эвакуации если родной дом не на/за линией фронта? Какая то истерия нездоровая. Или это уже релокация началась.
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать. Пока что подавляющему большинству тут нельзя заработать(до конца войны+примерно год).
Некоторые ошибочно думают, что достаточно вернуться и открыть магазин/парикмахерскую- и будет снова доход, ну пусть поменьше, но будет. Нет, будет не так. Все, что расположено не в центровых(проходняк) местах, закроется совсем. Или в лучшем случае под склад по дешевке будет использоваться.
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Damien
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