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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:00
UA написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить, или ширее.
Кроме производителей окон или стеклопакетов (типа Бусел) других не прозябающих бизнесов не знаю.
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
Люди покупают 5 -10 кв.метров металочерепицы чтобы залатать и всё.
Всегда есть выход - ВСУ.
Рассказывали, что до начала войны в лднр местным воякам платили от 6 до 12 тыс(в пересчете на гривну). И шли, добровольно. И не потому что россию любили/Украину ненавидели, а потому что больше денег взять было негде, не уезжая
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Damien
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:13
vitaliian написав: UA написав:
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
сейчас никто (из "простых" бизнесменов) не в шоколаде, есть те кто хотя бы 5 копеек зарабатывают и все остальные. 4 млн от тех кто работал до войны сидят в эвакуации, откуда возьмутся деньги на стеклопакеты и кровельные материалы?
Ракета может одинаково в Киев, Львов и Полтаву долететь. Смысл эвакуации если родной дом не на/за линией фронта? Какая то истерия нездоровая. Или это уже релокация началась.
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать. Пока что подавляющему большинству тут нельзя заработать(до конца войны+примерно год).
Некоторые ошибочно думают, что достаточно вернуться и открыть магазин/парикмахерскую- и будет снова доход, ну пусть поменьше, но будет. Нет, будет не так. Все, что расположено не в центровых(проходняк) местах, закроется совсем. Или в лучшем случае под склад по дешевке будет использоваться.
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Damien
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:02
Damien написав:
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.
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vitaliian
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