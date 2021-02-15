Додано: Суб 21 тра, 2022 15:40

UA написав: Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба. Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.

...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют. Беженцы побегут на работы в польские поля? не верю. Я давал ссылку на молдавскую газету, где местные фермеры жалуются на дефицит раб.рук при этом беженцы в Молдове работать в полях не хотят.60% работы в Киеве это торговля, от киосков в метро до бутиков, и интернет магазинов. Киев финансовая столица, денег здесь всегда будет больше любого другого города Украины. Когда то видел статистику новой почты, в Киев едет в 2 раза больше грузов, чем из Киева.Недвижимость, торговля, сфера обслуживание и транспорт были и будут востребованы. Война влияет на количество денег в кармане, а на базовые потребности не влияет (именно они топливо экономики). Человек с периферии захочет жрать, начнет искать работу и найдет её... в Киеве. Неожиданно да?