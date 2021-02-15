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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:00

  UA написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить, или ширее.

Кроме производителей окон или стеклопакетов (типа Бусел) других не прозябающих бизнесов не знаю.
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
Люди покупают 5 -10 кв.метров металочерепицы чтобы залатать и всё.

Всегда есть выход - ВСУ.
Рассказывали, что до начала войны в лднр местным воякам платили от 6 до 12 тыс(в пересчете на гривну). И шли, добровольно. И не потому что россию любили/Украину ненавидели, а потому что больше денег взять было негде, не уезжая
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:13

  vitaliian написав:
  UA написав:Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
сейчас никто (из "простых" бизнесменов) не в шоколаде, есть те кто хотя бы 5 копеек зарабатывают и все остальные. 4 млн от тех кто работал до войны сидят в эвакуации, откуда возьмутся деньги на стеклопакеты и кровельные материалы? Ракета может одинаково в Киев, Львов и Полтаву долететь. Смысл эвакуации если родной дом не на/за линией фронта? Какая то истерия нездоровая. Или это уже релокация началась.

В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать. Пока что подавляющему большинству тут нельзя заработать(до конца войны+примерно год).
Некоторые ошибочно думают, что достаточно вернуться и открыть магазин/парикмахерскую- и будет снова доход, ну пусть поменьше, но будет. Нет, будет не так. Все, что расположено не в центровых(проходняк) местах, закроется совсем. Или в лучшем случае под склад по дешевке будет использоваться.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:02

  Damien написав:В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:30

  vitaliian написав:
  Damien написав:В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.

Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
ХЗ удастся ли в Киеве работая, поддерживать уровень жизни как находясь в ЕС беженцем.
То что в Киеве, работы для всех сейчас нет, это уже другой вопрос.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:40

  UA написав:Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют. Беженцы побегут на работы в польские поля? не верю. Я давал ссылку на молдавскую газету, где местные фермеры жалуются на дефицит раб.рук при этом беженцы в Молдове работать в полях не хотят.

60% работы в Киеве это торговля, от киосков в метро до бутиков, и интернет магазинов. Киев финансовая столица, денег здесь всегда будет больше любого другого города Украины. Когда то видел статистику новой почты, в Киев едет в 2 раза больше грузов, чем из Киева.

Недвижимость, торговля, сфера обслуживание и транспорт были и будут востребованы. Война влияет на количество денег в кармане, а на базовые потребности не влияет (именно они топливо экономики). Человек с периферии захочет жрать, начнет искать работу и найдет её... в Киеве. Неожиданно да?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 тра, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Damien написав:В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.

Ви намалювали картину маслом/озвучили очевидні речі... - ну, ок.
А самі знаєте, як бути/що робити наввипередження ситуації, щоб хоч ТРОШКИ бути "на коні", а не "під конем"? :)
Які поради будуть простим пересічним "торгашам", які працюють самі на себе і, навіть, не мають найманих працівників?
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:49

  Успіх написав:А самі знаєте, як бути/що робити наввипередження ситуації, щоб хоч ТРОШКИ бути "на коні"
сейчас на последние покупаю спецтехнику и буду сдавать её в аренду. Её катастрофически не хватает. И к слову на олх её тоже почти нет, что то уничтожено или работает на фронте, я хз.
  Успіх написав:Які поради будуть простим пересічним "торгашам", які працюють самі на себе і, навіть, не мають найманих працівників?
Не упираться рогами в то, что перестало генерировать прибыль. По моему это очевидно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:21

  vitaliian написав:
  UA написав:Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют.

Когда кран перекроют, тогда наши беженцы начнут шевелить булками. Но никак не раньше перекрещения шары.
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