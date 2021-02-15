|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:00
UA написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Але ж, що "торгашам" імпортного товару робити, якщо гуртівні за нього хочуть долярчики?(ну, або як правило, можуть порахувати в гривні по ще вищому курсу, ніж у обмінках
уходить в другой бизнес, шире надо мыслить, или ширее.
Кроме производителей окон или стеклопакетов (типа Бусел) других не прозябающих бизнесов не знаю.
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
Люди покупают 5 -10 кв.метров металочерепицы чтобы залатать и всё.
Всегда есть выход - ВСУ.
Рассказывали, что до начала войны в лднр местным воякам платили от 6 до 12 тыс(в пересчете на гривну). И шли, добровольно. И не потому что россию любили/Украину ненавидели, а потому что больше денег взять было негде, не уезжая
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:13
vitaliian написав: UA написав:
Даже продавцы кровельных материалов сейчас не в шоколаде.
сейчас никто (из "простых" бизнесменов) не в шоколаде, есть те кто хотя бы 5 копеек зарабатывают и все остальные. 4 млн от тех кто работал до войны сидят в эвакуации, откуда возьмутся деньги на стеклопакеты и кровельные материалы?
Ракета может одинаково в Киев, Львов и Полтаву долететь. Смысл эвакуации если родной дом не на/за линией фронта? Какая то истерия нездоровая. Или это уже релокация началась.
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать. Пока что подавляющему большинству тут нельзя заработать(до конца войны+примерно год).
Некоторые ошибочно думают, что достаточно вернуться и открыть магазин/парикмахерскую- и будет снова доход, ну пусть поменьше, но будет. Нет, будет не так. Все, что расположено не в центровых(проходняк) местах, закроется совсем. Или в лучшем случае под склад по дешевке будет использоваться.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:02
Damien написав:
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13105
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:30
vitaliian написав:
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше?
Damien написав:
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.
Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
ХЗ удастся ли в Киеве работая, поддерживать уровень жизни как находясь в ЕС беженцем.
То что в Киеве, работы для всех сейчас нет, это уже другой вопрос.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6749
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:40
UA написав:
Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют. Беженцы побегут на работы в польские поля? не верю. Я давал ссылку на молдавскую газету, где местные фермеры жалуются на дефицит раб.рук при этом беженцы в Молдове работать в полях не хотят.
60% работы в Киеве это торговля, от киосков в метро до бутиков, и интернет магазинов. Киев финансовая столица, денег здесь всегда будет больше любого другого города Украины. Когда то видел статистику новой почты, в Киев едет в 2 раза больше грузов, чем из Киева.
Недвижимость, торговля, сфера обслуживание и транспорт были и будут востребованы. Война влияет на количество денег в кармане, а на базовые потребности не влияет (именно они топливо экономики). Человек с периферии захочет жрать, начнет искать работу и найдет её... в Киеве. Неожиданно да?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 21 тра, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13105
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:46
vitaliian написав: Damien написав:
В Киеве и пригороде было до 30% приезжих. Они вернутся только когда здесь снова можно будет зарабатывать.
а там где они сейчас сидят, деньги падают с неба или возможностей заработать больше? В Киев ехало с половины городов и сёл Украины, потому что в других городах (кроме Киева) работы не было. Сомневаюсь что с войной она там появилась. Будут селиться по 10 человек в одну квартиру, скидываясь хозяину по 500 грн и работать за 4-5к грн/в мес, это лучше чем жить в спортзале вообще без денег и работы. Естественно паравозом просядет и всё остальное, кроме доллара и топлива. Кто лупит 40% наценку потеряют 2/3 оборота. Другие сохранят оборот но на минимальной рентабельности. Часть бизнесов закроется, на их место тут же прибегут другие.
Ви намалювали картину маслом/озвучили очевидні речі... - ну, ок.
А самі знаєте, як бути/що робити наввипередження ситуації, щоб хоч ТРОШКИ бути "на коні", а не "під конем"?
Які поради будуть простим пересічним "торгашам", які працюють самі на себе і, навіть, не мають найманих працівників?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3297
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:49
Успіх написав:
А самі знаєте, як бути/що робити наввипередження ситуації, щоб хоч ТРОШКИ бути "на коні"
сейчас на последние покупаю спецтехнику и буду сдавать её в аренду. Её катастрофически не хватает. И к слову на олх её тоже почти нет, что то уничтожено или работает на фронте, я хз.
Успіх написав:
Які поради будуть простим пересічним "торгашам", які працюють самі на себе і, навіть, не мають найманих працівників?
Не упираться рогами в то, что перестало генерировать прибыль. По моему это очевидно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13105
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:21
vitaliian написав: UA написав:
Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют.
Когда кран перекроют, тогда наши беженцы начнут шевелить булками. Но никак не раньше перекрещения шары.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6749
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 17:15
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют.
Когда кран перекроют, тогда наши беженцы начнут шевелить булками. Но никак не раньше перекрещения шары.
это не совсем так. часть беженцев трудоспособного возраста очень серьезно занимается ассимиляцией (языками) и уже подрабатывает. к моменту снятия с пособия (если такой момент наступит, что будет очевидно не скоро), они будут работать. за рубежом
в то же время, здесь с работой все будет плохо. безработица будет зашкаливать. и чем больше останется работать там, тем легче будет тем, кто останется здесь
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3955
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 17:57
adeges написав:
в то же время, здесь с работой все будет плохо. безработица будет зашкаливать. и чем больше останется работать там, тем легче будет тем, кто останется здесь
я это ещё до войны говорил, эмиграция есть поиск баланса между населением и потребностью экономике в живой силе. Уезжают не от хорошей жизни, этому дисбалансу 30 лет в обед. Ничего нового не произошло чтобы кричать караул.
В мелких городках и селах пока ещё достаточно желающих переехать на работу в Киев. И если одни не вернутся с Европ, с провинции им на смену приедут другие, заселятся в их квартиры и устроятся в их ларьки.
Сегодня смотрел интервью с юным певцом из какого то села в Ровенской области, он говорил в селе нет музыкальной школы, в Ровно школы есть, но нет возможностей развиваться дальше, там не снимают кино и клипы, нет массовки потенциальных поклонников, нет талант шоу, экшн мероприятий, творческих площадок, продюсеров, никто тебя там не увидит короче . Комично, подросток из села это понимает, а некоторые флетлорды нет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13105
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98756
|18305071
|
|
|1008
|2162610
|
|
|138
|257579
|
|