Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В первый месяц войны, например в Киеве и Харькове арендодатели позволяли текущим арендаторам платить коммуналку и не платить аренду. Наверное, так же было и в других городах на севере, попавших под бомбежки. В отличие от Киева, который стал центром войны в ее начале, в западных областях Украины цены выросли вдвое-втрое по сравнению с довоенным временем.
Что касается коммерческой недвижимости, то ситуация с ней печальная, потому что многие бизнесы «упали» и не смогли больше оплачивать аренду. Правда, кое-кто старается закрепить за собой офисы, оплачивая хотя бы коммуналку, однако новых договоров нет.
Впрочем, уже в апреле, после того, как рашистов отогнали подальше от Киева, власть призвала столичный бизнес работать. И началось постепенное возрождение как экономики, так и рынка недвижимости.
В апреле же столичным арендаторам уже предложили платить от 50 до 80% стоимости аренды. Рынка продаж все еще не было, поскольку с началом войны реестры закрыли, однако квартиры в новостройках продавали, потому что такая продажа не требует регистрации в официальном реестре Минюста, а застройщикам надо было покрывать хоть какие-то затраты. Поэтому скидки если и давали, то преимущественно «своим» и тихо, официально цену предложений не снижали.
Наконец, 19 апреля, Кабмин принял постановление № 480 об открытии реестров, где регистрируются договоры купли-продажи недвижимости. Заодно ввели ограничение для нотариусов, которые могут проводить регистрацию: Минюст сформировал списки таких нотариусов, не внеся в них тех, у кого были нарушения и судебные дела.
Указанное постановление также ограничило одним месяцем возможность перерегистрировать один и тот же объект с момента последней регистрации, что, наверное, целесообразно было бы оставить и в дальнейшем.
Кроме того, остановили возможность регистрировать по доверенности и действовать в отношении обращений граждан России, а регистрацию ограничили регионом пребывания нотариуса и объекта купли-продажи.
Открыли также реестр оценок и прочие реестры, необходимые для регистрации договоров. Правда, риелторы жалуются, что нет покупателей, но понятно, что и продавцы не хотят отдавать свои метры дешево: рынок купли-продажи пока стоит в ожидании, хотя банки заявили о готовности выдавать кредиты.
Де-факто предложения продавцов не изменились, по сравнению с довоенными ценами в условных единицах в Киеве и Харькове, что само по себе свидетельствует о повышении цен в гривнах в связи с ростом курса. Впрочем, эти цены не подкреплены реальным спросом, и он не появится до окончания войны или даже еще какое-то время после нее.
Затишье на рынке после войны в большей степени будет зависеть от принятия законопроекта о компенсации поврежденного и уничтоженного имущества, в котором государство обещает заплатить за восстановление недвижимости.
Что же будет с ценами?
Хотя застройщики и продавцы готового жилья все еще не собираются снижать цены в Киеве и Харькове, и даже во Львове, однако они будут вынуждены сделать это в ближайшей перспективе. Если, конечно, реально захотят продать жилье или сдать его в аренду.
Что касается аренды, то средние цены в Киеве сейчас колеблются в пределах 10–12 тыс. грн ближе к центру и даже в близлежащих районах — в Голосеевском и Соломенском. В Харькове эти цены составляют 7–8 тыс. грн за квартиру в месяц. Это почти вдвое меньше, чем в довоенные времена, когда средние цены за аренду составляли 20–26 тыс. и 15–16 тыс. грн соответственно.
Теория рынков недвижимости свидетельствует, что в случае изменения цен на аренду цены на покупку-продажу тоже меняются, хотя и непропорционально, при этом происходит корректирование завышенных цен там, где спрос снижается, и только недооцененные объекты в свете новых требований смогут удерживать довоенные цены.
По нашим оценкам, падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Почему?
Произойдет общее падение ВВП, потому что его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились до восстановления. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынках недвижимости, станет значительно меньше.
Кроме того, хотя многие беженцы уже вернулись домой, часть тех, кто выехал из Украины, мы навсегда потеряем. Эти люди не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спрос на квартиры, поэтому давление денег на рынок недвижимости будет меньше.
Но это прогноз без учета ситуации, когда за счет России удастся получить компенсацию за уничтоженное имущество и эти деньги реально выйдут на рынок. Как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро.
Удастся ли застройщикам на период между окончанием войны и появлением денег за компенсацию удержать цены и получить средства на достройку, вопрос открытый и будет зависеть от способности государства все-таки получить эту компенсацию за счет России, потому что денег в бюджете на восстановление нет и в ближайшее время не будет.
Задача государства — сократить время на получение компенсации и не допустить развала такой важной отрасли, как строительная. Быстро реагировать на вызовы времени в отрасли и принимать соответствующие изменения в законодательство, обеспечить жильем граждан Украины, которые его потеряли.
UA написав:Когда кран перекроют, тогда наши беженцы начнут шевелить булками. Но никак не раньше перекрещения шары.
это не совсем так. часть беженцев трудоспособного возраста очень серьезно занимается ассимиляцией (языками) и уже подрабатывает. к моменту снятия с пособия (если такой момент наступит, что будет очевидно не скоро), они будут работать. за рубежом
в то же время, здесь с работой все будет плохо. безработица будет зашкаливать. и чем больше останется работать там, тем легче будет тем, кто останется здесь
Я потратил немного времени на изучение этого вопроса. краткий вывод такой. Те кто шевелил булками живая а Украине, сейчас активно ищет возможности зацепится в странах золотого миллиарда. Кто жил от зарплаты до зарплаты - сидят на помощи беженцам в ЕС (как правило в Польше) и добровольно назад не поедут. Этой категории даже дальше Польши влом ехать. Кормят одеваю и даже какие то деньги дают - не жизнь, а лафа и большего не надо. Кстати в Киеве пропали цигане
UA написав:Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют. Беженцы побегут на работы в польские поля? не верю. Я давал ссылку на молдавскую газету, где местные фермеры жалуются на дефицит раб.рук при этом беженцы в Молдове работать в полях не хотят.
60% работы в Киеве это торговля, от киосков в метро до бутиков, и интернет магазинов. Киев финансовая столица, денег здесь всегда будет больше любого другого города Украины. Когда то видел статистику новой почты, в Киев едет в 2 раза больше грузов, чем из Киева.
Недвижимость, торговля, сфера обслуживание и транспорт были и будут востребованы. Война влияет на количество денег в кармане, а на базовые потребности не влияет (именно они топливо экономики). Человек с периферии захочет жрать, начнет искать работу и найдет её... в Киеве. Неожиданно да?
Вы не понимаете базовых принципов работы системы. Недостаточно того, чтобы просто все вернулись в Киев и захотели работать. Представим, что все вернулись в довоенном составе и люто хотят работать. Открыли все кофейни, парикмахерские, рестораны, автосалоны. Но оно будет тупо все стоять без клиентов.Потому что это все обслуга крупного бизнеса, который лег. Нет топлива(это не про бензин) для мелкого бизнеса Для того, чтобы заполнилось, надо: или валюту всем с вертолета раскидывать или запустить нефтеперерабатывающие, сталелитейные заводы(которых практически уже не существует), уцелевшие предприятия, которые работали по экспорту/импорту продукции/комплектующих из рашки и Беларуси переориентировать на новых поставщиков из других стран, запустить на полную сельское хозяйство с беспрепятственным экспортом. А пока этого не случится, то в Киеве будет мало людей, которые будут работать на обслуживании критической инфраструктуры и совсем минимум во всех остальных бизнесах.
Система самобалансируется. Как только ситуация в стране начнет улучшаться, как только существующее количество вернувшихся начнет не справляться с нагрузкой от клиентов( и как следствие получать сверхприбыли), то уехавшие будут безо всяких призывов к возвращению - бежать наперегонки назад, спотыкаясь, падая, ползти, раздирая руки в кровь. Только тогда начнет подниматься стоимость аренды недвиги.
UA написав:Нашим беженцам в ЕС деньги именно падают с неба.
...и это будет до конца жизни? надоело обсуждать, вопрос что будет когда кран перекроют. Беженцы побегут на работы в польские поля? не верю. Я давал ссылку на молдавскую газету, где местные фермеры жалуются на дефицит раб.рук при этом беженцы в Молдове работать в полях не хотят.
60% работы в Киеве это торговля, от киосков в метро до бутиков, и интернет магазинов. Киев финансовая столица, денег здесь всегда будет больше любого другого города Украины. Когда то видел статистику новой почты, в Киев едет в 2 раза больше грузов, чем из Киева.
Недвижимость, торговля, сфера обслуживание и транспорт были и будут востребованы. Война влияет на количество денег в кармане, а на базовые потребности не влияет (именно они топливо экономики). Человек с периферии захочет жрать, начнет искать работу и найдет её... в Киеве. Неожиданно да?
Мне постоянно режет мозг ваша логика. "В Киеве работы нет, но она когда-нибудь может быть будет. На ЗУ работы нет и не будет. В ЕС сидеть на пособии или работать на стартовых позициях даже временно - не торт. " Даже не совсем так. Про ЕС - это в ответ на посты других. А в своих постах логика подразумевает, что за Западной границей Украины сразу начинается Атлантический океан, который ничем не разделен с Тихим. Очнитесь! В мире около 65 миллионов украинцев/выходцев из Украины. И на 24.02.2022. только половина из них жила в Нэньке! Остальные 32-33 млн вполне себя нормально чувствуют в ЕС, Америках, Канадах, Австралиях и прочих Великобританиях. Почему? Потому что там фу-фу-фу и только в Украине "Нєбо блакитніше та жнива жовтіши"? Или могут быть вариации? Или в Киеве или нигде?
adeges написав:в то же время, здесь с работой все будет плохо. безработица будет зашкаливать. и чем больше останется работать там, тем легче будет тем, кто останется здесь
я это ещё до войны говорил, эмиграция есть поиск баланса между населением и потребностью экономике в живой силе. Уезжают не от хорошей жизни, этому дисбалансу 30 лет в обед. Ничего нового не произошло чтобы кричать караул.
В мелких городках и селах пока ещё достаточно желающих переехать на работу в Киев. И если одни не вернутся с Европ, с провинции им на смену приедут другие, заселятся в их квартиры и устроятся в их ларьки.
Сегодня смотрел интервью с юным певцом из какого то села в Ровенской области, он говорил в селе нет музыкальной школы, в Ровно школы есть, но нет возможностей развиваться дальше, там не снимают кино и клипы, нет массовки потенциальных поклонников, нет талант шоу, экшн мероприятий, творческих площадок, продюсеров, никто тебя там не увидит короче . Комично, подросток из села это понимает, а некоторые флетлорды нет.
adeges написав:часть беженцев трудоспособного возраста очень серьезно занимается ассимиляцией (языками) и уже подрабатывает. к
одного языка недостаточно чтобы найти нормальную работу, желательно иметь признанный диплом и опыт работы по специальности тоже приветствуется. До 24.02 в Европу ехали в основном работать на стройках, заводах, дальнобойщики, водители трамваев, сварщики, моряки и все строительные специальности. После 24.02 выпускают только женщин. Вы встречали среди женщин моряков-дальнобойщиц, сварщиц или строителей? Выехало много, но не те кто нужны европам. Может кто то в с/х или модельном бизнесе себя найдёт. Или замуж выйдет.
И опять стереотипы. Открываете ютуб и пишете кириллицей "Дальнобойщица" и вам вываливается куча каналов девущек/женщин дальнобойщиц. И в США и в ЕС. И водители автобусов/скорой помощи и машинисты сабвея. И пожарные и полицейские. И кто угодно. Лишь-бы человек сам хотел. Давайте все-таки без сексизма. Кстати, одна моя родственница, была ликвидатором аварии на ЧАЭС как водитель самосвала. Даже в СССР не было такого огульного сексизма. И сварщицы бывают. А то,что среди женщин есть прорабы, маляры, электрики, паркетчики - вы не знали? Ылитный АППС в Киеве построен женщиной-прорабом.