Недвижимость — на войнеВ первый месяц войны, например в Киеве и Харькове арендодатели позволяли текущим арендаторам платить коммуналку и не платить аренду. Наверное, так же было и в других городах на севере, попавших под бомбежки. В отличие от Киева, который стал центром войны в ее начале, в западных областях Украины цены выросли вдвое-втрое по сравнению с довоенным временем.Что касается коммерческой недвижимости, то ситуация с ней печальная, потому что многие бизнесы «упали» и не смогли больше оплачивать аренду. Правда, кое-кто старается закрепить за собой офисы, оплачивая хотя бы коммуналку, однако новых договоров нет.Впрочем, уже в апреле, после того, как рашистов отогнали подальше от Киева, власть призвала столичный бизнес работать. И началось постепенное возрождение как экономики, так и рынка недвижимости.В апреле же столичным арендаторам уже предложили платить от 50 до 80% стоимости аренды. Рынка продаж все еще не было, поскольку с началом войны реестры закрыли, однако квартиры в новостройках продавали, потому что такая продажа не требует регистрации в официальном реестре Минюста, а застройщикам надо было покрывать хоть какие-то затраты. Поэтому скидки если и давали, то преимущественно «своим» и тихо, официально цену предложений не снижали.Наконец, 19 апреля, Кабмин принял постановление № 480 об открытии реестров, где регистрируются договоры купли-продажи недвижимости. Заодно ввели ограничение для нотариусов, которые могут проводить регистрацию: Минюст сформировал списки таких нотариусов, не внеся в них тех, у кого были нарушения и судебные дела.Указанное постановление также ограничило одним месяцем возможность перерегистрировать один и тот же объект с момента последней регистрации, что, наверное, целесообразно было бы оставить и в дальнейшем.Кроме того, остановили возможность регистрировать по доверенности и действовать в отношении обращений граждан России, а регистрацию ограничили регионом пребывания нотариуса и объекта купли-продажи.Открыли также реестр оценок и прочие реестры, необходимые для регистрации договоров. Правда, риелторы жалуются, что нет покупателей, но понятно, что и продавцы не хотят отдавать свои метры дешево: рынок купли-продажи пока стоит в ожидании, хотя банки заявили о готовности выдавать кредиты.Де-факто предложения продавцов не изменились, по сравнению с довоенными ценами в условных единицах в Киеве и Харькове, что само по себе свидетельствует о повышении цен в гривнах в связи с ростом курса. Впрочем, эти цены не подкреплены реальным спросом, и он не появится до окончания войны или даже еще какое-то время после нее.Затишье на рынке после войны в большей степени будет зависеть от принятия законопроекта о компенсации поврежденного и уничтоженного имущества, в котором государство обещает заплатить за восстановление недвижимости.Что же будет с ценами?Хотя застройщики и продавцы готового жилья все еще не собираются снижать цены в Киеве и Харькове, и даже во Львове, однако они будут вынуждены сделать это в ближайшей перспективе. Если, конечно, реально захотят продать жилье или сдать его в аренду.Что касается аренды, то средние цены в Киеве сейчас колеблются в пределах 10–12 тыс. грн ближе к центру и даже в близлежащих районах — в Голосеевском и Соломенском. В Харькове эти цены составляют 7–8 тыс. грн за квартиру в месяц. Это почти вдвое меньше, чем в довоенные времена, когда средние цены за аренду составляли 20–26 тыс. и 15–16 тыс. грн соответственно.Теория рынков недвижимости свидетельствует, что в случае изменения цен на аренду цены на покупку-продажу тоже меняются, хотя и непропорционально, при этом происходит корректирование завышенных цен там, где спрос снижается, и только недооцененные объекты в свете новых требований смогут удерживать довоенные цены.По нашим оценкам, падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Почему?Произойдет общее падение ВВП, потому что его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились до восстановления. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынках недвижимости, станет значительно меньше.Кроме того, хотя многие беженцы уже вернулись домой, часть тех, кто выехал из Украины, мы навсегда потеряем. Эти люди не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спрос на квартиры, поэтому давление денег на рынок недвижимости будет меньше.Но это прогноз без учета ситуации, когда за счет России удастся получить компенсацию за уничтоженное имущество и эти деньги реально выйдут на рынок. Как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро.Удастся ли застройщикам на период между окончанием войны и появлением денег за компенсацию удержать цены и получить средства на достройку, вопрос открытый и будет зависеть от способности государства все-таки получить эту компенсацию за счет России, потому что денег в бюджете на восстановление нет и в ближайшее время не будет.Задача государства — сократить время на получение компенсации и не допустить развала такой важной отрасли, как строительная. Быстро реагировать на вызовы времени в отрасли и принимать соответствующие изменения в законодательство, обеспечить жильем граждан Украины, которые его потеряли.