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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:11
vitaliian написав: BIGor написав: rjkz написав:
Или могут быть вариации?
Или в Киеве или нигде?
Вообще Украине для развития стоит перестать быть страной одного города (как Мексика, Либерия итд). Гляньте на Польшу, кроме столицы еще есть 5-6 больших городов где очень развита инфрастуктура. Вся Европа так живет, но у нас свой путь (Африканский).
для этого надо чтобы денег хватало всем. При том размере экономики который у нас был, денег хватало только на Киев. А после войны (согласен с Damien) и на Киев будет нехватать. Поэтому в мелких райцентрах окончательно закроется всё что ранее дотировалось из центрального бюджета
. Что на местные налоги смогут содержать то и будет.
Я так понял, что после реформы децентрализации еще 4-5 лет назад дотации из центр. бюджета порезали. Тогда еще позакрывали практически все ПТУ - перевели на местное финансирование. Поэтому многое поумирало еще тогда.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:14
BIGor написав:
Тогда еще позакрывали практически все ПТУ - перевели на местное финансирование. Поэтому многое поумирало еще тогда.
вижу вы в курсе... туда же пойдут средние школы, детей из бедных громад будут возить автобусами учиться в областные центры. С медициной будет ещё хуже. Наши медики востребованы заграницей, при зарплате меньше 1куе многие наверное уедут. Их даже при ковиде старались сокращать.
Мой знакомый врач работает в 3х больницах по 0,5 ставки в каждой. Говорит на полную ставку ни одна больница его не берёт. Если он уедет, 3 больницы останутся без гастроэнтеролога (других ГЭ в этих больницах нет). Когда он болел ковидом, то лечил людей по телефону. Моего отца в том числе. В провинции это уже реальность.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:26
vitaliian написав: BIGor написав:
Тогда еще позакрывали практически все ПТУ - перевели на местное финансирование. Поэтому многое поумирало еще тогда.
вижу вы в курсе... туда же пойдут средние школы, детей из бедных громад будут возить автобусами учиться в областные центры. С медициной будет ещё хуже. Наши медики востребованы заграницей, при зарплате меньше 1куе многие наверное уедут. Их даже при ковиде старались сокращать. Мой знакомый врач работает в 3х больницах по 0,5 ставки в каждой. Говорит на полную ставку ни одна больница его не берёт. Если он уедет, 3 больницы останутся без гастроэнтеролога (других ГЭ в этих больницах нет). Когда он болел ковидом, то лечил людей по телефону. Моего отца в том числе. Это уже реальность.
Со школами, медициной, дет садами тут очень хорошая ситуация. Заключил договор с семейным врачем за 1 день, как понадобилось. Платная медицина идет за платежеспособными - такими как я, или ИТ или заробитчанами.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:27
rjkz написав:
Остальные 32-33 млн вполне себя нормально чувствуют в ЕС, Америках, Канадах, Австралиях и прочих Великобританиях.
Вірю...Вірю і на хвильку не сумніваюсь бо пан точно знає про що говорить. У нього в колекції стільки УСПІШНИХ ІСТОРІЙ емігрантського життя-буття, що ЧИТАТИ, НЕ ПЕРЕЧИТАТИ...
P.S. Пам'ятаю в 90х роках, коли перший раз побував в Нью-Йорку, то зустрічав наших співвітчизників, і деякі з них мені казали, що там вже немає чого робити, а треба було емігрувати в 70-80х, та й якнайшвидше купляти власне житло ( під будь-який кредит на десятки років). Але то таке...Ніколи не піздно,як то кажуть, при умові якщо є здоров'я та сили важко працювати, жити з мексами, неграми у дешевому районі, харчуватись пластиковою їжою в маках поруч з бомжами та насолоджуватись іншими "прелестями" емігрантського життя в чудо-америках.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 10:16
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Додано: Нед 22 тра, 2022 10:30
BIGor написав: rjkz написав:
Или могут быть вариации?
Или в Киеве или нигде?
Вообще Украине для развития стоит перестать быть страной одного города (как Мексика, Либерия итд). Гляньте на Польшу, кроме столицы еще есть 5-6 больших городов где очень развита инфрастуктура. Вся Европа так живет, но у нас свой путь (Африканский).
ПС вообще для возвращения понаехав в Киев нужно соотношение ЗП-аренда что бы оставалась нормальная для жизни сумма.
Мы когда уезжали из Киева 2 года назад - поняли что выкидывать 10 кгрн в месяц - дорогое удовольствие. На сейчас сэкономлено больше 240 000 грн. и немного здоровья.
Mozhe ne vsi maiut' pravo( materialne, finansove) zhiti v Kiyevi?
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