Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Тогда еще позакрывали практически все ПТУ - перевели на местное финансирование. Поэтому многое поумирало еще тогда.
вижу вы в курсе... туда же пойдут средние школы, детей из бедных громад будут возить автобусами учиться в областные центры. С медициной будет ещё хуже. Наши медики востребованы заграницей, при зарплате меньше 1куе многие наверное уедут. Их даже при ковиде старались сокращать.
Мой знакомый врач работает в 3х больницах по 0,5 ставки в каждой. Говорит на полную ставку ни одна больница его не берёт. Если он уедет, 3 больницы останутся без гастроэнтеролога (других ГЭ в этих больницах нет). Когда он болел ковидом, то лечил людей по телефону. Моего отца в том числе. В провинции это уже реальность.
BIGor написав:Тогда еще позакрывали практически все ПТУ - перевели на местное финансирование. Поэтому многое поумирало еще тогда.
вижу вы в курсе... туда же пойдут средние школы, детей из бедных громад будут возить автобусами учиться в областные центры. С медициной будет ещё хуже. Наши медики востребованы заграницей, при зарплате меньше 1куе многие наверное уедут. Их даже при ковиде старались сокращать. Мой знакомый врач работает в 3х больницах по 0,5 ставки в каждой. Говорит на полную ставку ни одна больница его не берёт. Если он уедет, 3 больницы останутся без гастроэнтеролога (других ГЭ в этих больницах нет). Когда он болел ковидом, то лечил людей по телефону. Моего отца в том числе. Это уже реальность.
Со школами, медициной, дет садами тут очень хорошая ситуация. Заключил договор с семейным врачем за 1 день, как понадобилось. Платная медицина идет за платежеспособными - такими как я, или ИТ или заробитчанами.
rjkz написав:Остальные 32-33 млн вполне себя нормально чувствуют в ЕС, Америках, Канадах, Австралиях и прочих Великобританиях.
Вірю...Вірю і на хвильку не сумніваюсь бо пан точно знає про що говорить. У нього в колекції стільки УСПІШНИХ ІСТОРІЙ емігрантського життя-буття, що ЧИТАТИ, НЕ ПЕРЕЧИТАТИ...
P.S. Пам'ятаю в 90х роках, коли перший раз побував в Нью-Йорку, то зустрічав наших співвітчизників, і деякі з них мені казали, що там вже немає чого робити, а треба було емігрувати в 70-80х, та й якнайшвидше купляти власне житло ( під будь-який кредит на десятки років). Але то таке...Ніколи не піздно,як то кажуть, при умові якщо є здоров'я та сили важко працювати, жити з мексами, неграми у дешевому районі, харчуватись пластиковою їжою в маках поруч з бомжами та насолоджуватись іншими "прелестями" емігрантського життя в чудо-америках.
rjkz написав:Или могут быть вариации? Или в Киеве или нигде?
Вообще Украине для развития стоит перестать быть страной одного города (как Мексика, Либерия итд). Гляньте на Польшу, кроме столицы еще есть 5-6 больших городов где очень развита инфрастуктура. Вся Европа так живет, но у нас свой путь (Африканский).
ПС вообще для возвращения понаехав в Киев нужно соотношение ЗП-аренда что бы оставалась нормальная для жизни сумма. Мы когда уезжали из Киева 2 года назад - поняли что выкидывать 10 кгрн в месяц - дорогое удовольствие. На сейчас сэкономлено больше 240 000 грн. и немного здоровья.
Mozhe ne vsi maiut' pravo( materialne, finansove) zhiti v Kiyevi?
rjkz написав:Или могут быть вариации? Или в Киеве или нигде?
Вообще Украине для развития стоит перестать быть страной одного города (как Мексика, Либерия итд). Гляньте на Польшу, кроме столицы еще есть 5-6 больших городов где очень развита инфрастуктура. Вся Европа так живет, но у нас свой путь (Африканский).
ПС вообще для возвращения понаехав в Киев нужно соотношение ЗП-аренда что бы оставалась нормальная для жизни сумма. Мы когда уезжали из Киева 2 года назад - поняли что выкидывать 10 кгрн в месяц - дорогое удовольствие. На сейчас сэкономлено больше 240 000 грн. и немного здоровья.
Mozhe ne vsi maiut' pravo( materialne, finansove) zhiti v Kiyevi?
Пригадую користувача, який під час коронокризи скаржився, що вивів активи з України до Польщі, та не може отримати доступ до нерухомості - платня оренди для орендарів то жест доброї волі. Тоді я думав, що він попав, але виявилось, що виграв Джек-пот - оренда, та ціна актива дуже стрімко пішли в гору. Коли я їшов на незручності, та купував в Кийові, вважаючи ВУ геополітично безперспективним регіоном, та рашисти опинились на околицях Кийова за декілька днів, я вважав себе невдахою, а з'ясувалось, що ні. Ніхто не знає майбутнього, як це все буде. Приклади моєї нерухомості.
Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.