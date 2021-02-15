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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:42

  Vlad442 написав: в Кийові

Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:Vlad442 прокоментируйте фото

Харків, Салтівка, частина моєї нерухомості вигоріла, чи під снос, навіть якщо квартира неушкоджена, але будинку все.
То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена, чи пошкоджена нерухомісь. Від виваленого даху, до просто вибитого скла.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Damien написав:Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"

Я теж так гадав, але згодом з'ясував, що правильно у "Кийові". Вік живи, вік навчайся. Але я вітаю усі потуги покращити мою мову.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:02

  Vlad442 написав:То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена, чи пошкоджена нерухомісь. Від виваленого даху, до просто вибитого скла.
у меня в жк по 3м соседним домам прилёты но вроде бы несущие стены не задеты, сейчас хотят комиссии, акты составляют, выбитых окон больше ста, 8 разитых машин которые не успели вывезти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:15

  Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.

мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:у меня в жк по 3м соседним домам прилёты но вроде бы несущие стены не задеты, сейчас хотят комиссии, акты составляют, выбитых окон больше ста, 8 разитых машин которые не успели вывезти.

У нас все ще триває. Нічого не закінчилось. Тут, особливо де прилітає, ніякі комісії не ходять.
ОК, приїдуть, скажуть "аварійний дом, усім мешканцям по койці у гуртожитку у передмісті, чи у модульному містечку". І що з цього лендлорду? Комуналку не будуть обчислювати - ок, нульовий варіант, бо, що до пустих непошкоджених квартир, скоріш за все, ще не один місяць будеш платити сам - володіння зобов'язує.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:24

  DmitryK написав:
  Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.

мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(

Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.
Vlad442
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