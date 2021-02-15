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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:42
Vlad442 написав:
в Кийові
Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"
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Damien
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Додано: Нед 22 тра, 2022 22:47
vitaliian написав:
Vlad442 прокоментируйте фото
Харків, Салтівка, частина моєї нерухомості вигоріла, чи під снос, навіть якщо квартира неушкоджена, але будинку все.
То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена, чи пошкоджена нерухомісь. Від виваленого даху, до просто вибитого скла.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 22:49
Damien написав:
Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"
Я теж так гадав, але згодом з'ясував, що правильно у "Кийові". Вік живи, вік навчайся. Але я вітаю усі спроби покращити мою мову.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Нед 22 тра, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:02
Vlad442 написав:
То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена, чи пошкоджена нерухомісь. Від виваленого даху, до просто вибитого скла.
у меня в жк по 3м соседним домам прилёты но вроде бы несущие стены не задеты, сейчас хотят комиссии, акты составляют, выбитых окон больше ста, 8 разитых машин которые не успели вывезти.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:15
Vlad442 написав:
Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.
мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
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DmitryK
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:16
vitaliian написав:
у меня в жк по 3м соседним домам прилёты но вроде бы несущие стены не задеты, сейчас хотят комиссии, акты составляют, выбитых окон больше ста, 8 разитых машин которые не успели вывезти.
У нас все ще триває. Нічого не закінчилось. Тут, особливо де прилітає, ніякі комісії не ходять.
ОК, приїдуть, скажуть "аварійний дом, усім мешканцям по койці у гуртожитку у передмісті, чи у модульному містечку". І що з цього лендлорду? Комуналку не будуть обчислювати - ок, нульовий варіант, бо, що до пустих непошкоджених квартир, скоріш за все, ще не один місяць будеш платити сам - володіння зобов'язує.
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Vlad442
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:24
DmitryK написав: Vlad442 написав:
Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.
мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 00:04
Vlad442 написав:
То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена
А в мене квартири в Маріуполі залишилися... Одна знищена, друга без вікон) Це як рахувати? Чи якщо ціла, то можна вертатися?)
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Додано: Пон 23 тра, 2022 00:56
Vlad442 написав: Damien написав:
Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"
Я теж так гадав, але згодом з'ясував, що правильно у "Кийові". Вік живи, вік навчайся. Але я вітаю усі спроби покращити мою мову.
Ви помиляєтесь -https://uk.wiktionary.org/wiki/Київ
Я й без Вікі це знав, бо в паспорті написано "виданий.... в м.КиЄ
ві" та за роки я це тисячи разів власноручно писав у різноманітних документах
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