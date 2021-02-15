Якщо Ви так наполегливо пишете українською, то "в Києві"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:42
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Харків, Салтівка, частина моєї нерухомості вигоріла, чи під снос, навіть якщо квартира неушкоджена, але будинку все.
То ще я не усе виклав, бо не є достатньо фотофактів. Ще є знищена, чи пошкоджена нерухомісь. Від виваленого даху, до просто вибитого скла.
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я теж так гадав, але згодом з'ясував, що правильно у "Кийові". Вік живи, вік навчайся. Але я вітаю усі спроби покращити мою мову.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 22 тра, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 тра, 2022 23:02
у меня в жк по 3м соседним домам прилёты но вроде бы несущие стены не задеты, сейчас хотят комиссии, акты составляют, выбитых окон больше ста, 8 разитых машин которые не успели вывезти.
Додано: Нед 22 тра, 2022 23:15
мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
Додано: Нед 22 тра, 2022 23:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
У нас все ще триває. Нічого не закінчилось. Тут, особливо де прилітає, ніякі комісії не ходять.
ОК, приїдуть, скажуть "аварійний дом, усім мешканцям по койці у гуртожитку у передмісті, чи у модульному містечку". І що з цього лендлорду? Комуналку не будуть обчислювати - ок, нульовий варіант, бо, що до пустих непошкоджених квартир, скоріш за все, ще не один місяць будеш платити сам - володіння зобов'язує.
Додано: Нед 22 тра, 2022 23:24
Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.
Додано: Пон 23 тра, 2022 00:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 23 тра, 2022 00:56
Ви помиляєтесь -https://uk.wiktionary.org/wiki/Київ
Я й без Вікі це знав, бо в паспорті написано "виданий.... в м.КиЄві" та за роки я це тисячи разів власноручно писав у різноманітних документах.Тому одразу й різануло по очах
Востаннє редагувалось Damien в Пон 23 тра, 2022 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 01:08
Да, так оно и есть. Что там говорить про форумы, у моей тетки (живет в одной из западных областей) дочка много лет назад вышла замуж и уехала в рашку. Приезжала каждый год раньше, видела своими глазами, что нет нацистов и бандеровцев. Но... началась война и буквально слово в слово повторяет речи из русского телевизора и ругается с родной матерью. Та же самая дурь про "8 лет обстреливали Донбасс", "США хотят захватить россию"..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|