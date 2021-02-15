RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 05:29

  Vlad442 написав:
  DmitryK написав:
  Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.

мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(

Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.

А на каком форуме там нет цензуры(пусть и по уникальному хобби), кстати это всё - и про хобби и какой форум - наверно лучше в личку, зачем о личном распространяться?
Просто вижу вы категорически не гуманитарий, а технарь, причём жёсткий, возможно мы за один форум по кукурузам и думаем. Правда я технарь пожёстче и погрубее, поэтому меня ТАМ обычно с новым логином на месяц в курилке хватало.
барабашов
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 16.06.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2221222222232224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9876, 9877, 9878
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98775 18314819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 02:24
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162736
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1178)
23.05.2022 06:09
Рынок ОВГЗ (3223)
23.05.2022 04:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.