Vlad442 написав:DmitryK написав:Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.
мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.
А на каком форуме там нет цензуры(пусть и по уникальному хобби), кстати это всё - и про хобби и какой форум - наверно лучше в личку, зачем о личном распространяться?
Просто вижу вы категорически не гуманитарий, а технарь, причём жёсткий, возможно мы за один форум по кукурузам и думаем. Правда я технарь пожёстче и погрубее, поэтому меня ТАМ обычно с новым логином на месяц в курилке хватало.