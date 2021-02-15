RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 05:29

  Vlad442 написав:
  DmitryK написав:
  Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.

мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(

Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.

А на каком форуме там нет цензуры(пусть и по уникальному хобби), кстати это всё - и про хобби и какой форум - наверно лучше в личку, зачем о личном распространяться?
Просто вижу вы категорически не гуманитарий, а технарь, причём жёсткий, возможно мы за один форум по кукурузам и думаем. Правда я технарь пожёстче и погрубее, поэтому меня ТАМ обычно с новым логином на месяц в курилке хватало.
барабашов
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 16.06.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:38

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Пожалуй только паркетчиков не видел))

Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели.


Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.
Работайте над собой.

При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.
airmax78
 
Повідомлень: 40504
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:42

  Vlad442 написав:Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.

Там пц в мозгах.
airmax78
 
Повідомлень: 40504
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51

  airmax78 написав:При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Отож чекаємо цілу кипу приватних ІСТОРІЙ УСПІХУ американських штробельщиць по бетону :lol:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 04.06.19
Подякував: 233 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.

Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.

Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:возможно мы за один форум по кукурузам и думаем

Ні, це не авто)
  airmax78 написав:При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Жінки часто роблять штукатурами та малярами.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:45

Vlad442
А чем Вы занимались до 24.02 дома, что так резко рухнуло после? Да и ещё вы завязаны были на экспортный сектор помню. Вы работали там, что сочетается как то с моим ником.?
барабашов
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 16.06.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2221222222232224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, _hunter, Google Adsense [Bot], striped і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9877, 9878, 9879
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98781 18315780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 08:38
striped
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.