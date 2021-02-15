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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 05:29
Vlad442 написав: DmitryK написав: Vlad442 написав:
Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.
мабуть боти сидять абсолютно на всіх ресурсах. інакше достатньо мати мозок хоча б як у курки щоб подумати, як то так невміло "8 років обстрілювали донецьк", що він до сих пір повністю цілий і неушкоджений, а Харків уже через 8 днів бомбардувань був напівзруйнований... співчуваю(
Так ні, не боти. Люди з тисячами повідомлень. Вони справді так мислять. Це єдине місце, де нема справжньої цензури, бо дуже вузький сегмент. Там є ще декілька українців з нашого Донбасса, з окупованих території на півдні, але їм не вірять, та інколи знущаються. Само собою труть повідомлення, та зносять теми.
А на каком форуме там нет цензуры(пусть и по уникальному хобби), кстати это всё - и про хобби и какой форум - наверно лучше в личку, зачем о личном распространяться?
Просто вижу вы категорически не гуманитарий, а технарь, причём жёсткий, возможно мы за один форум по кукурузам и думаем. Правда я технарь пожёстче и погрубее, поэтому меня ТАМ обычно с новым логином на месяц в курилке хватало.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:38
rjkz написав: airmax78 написав: hume написав:
Пожалуй только паркетчиков не видел))
Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели.
Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.
Работайте над собой.
При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:42
Vlad442 написав:
Коли я виклав ці фото на дуже спеціалізованих сайтах у зоні ru (яки відповідають моєму хобі), мені відповіли "сами винні - 8 років обстрілювали Донбас" (якщо й правда, яке їх собача доля, ніхто не сперечався, коли вони нищіли Грозний), "ты предал русский мир - так тебе и нужно", "нужно пройти через покаяние и очищение чтобы быть достойным жить в великой России", та й така подобна нісенітниця.
Там пц в мозгах.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:51
airmax78 написав:
При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.
Отож чекаємо цілу кипу приватних ІСТОРІЙ УСПІХУ американських штробельщиць по бетону
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:38
airmax78 написав:
Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.
Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40
BIGor написав: airmax78 написав:
Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.
Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40
барабашов написав:
возможно мы за один форум по кукурузам и думаем
Ні, це не авто)
airmax78 написав:
При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.
Жінки часто роблять штукатурами та малярами.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:45
Vlad442
А чем Вы занимались до 24.02 дома, что так резко рухнуло после? Да и ещё вы завязаны были на экспортный сектор помню. Вы работали там, что сочетается как то с моим ником.?
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