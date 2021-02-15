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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.

Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.

Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:возможно мы за один форум по кукурузам и думаем

Ні, це не авто)
  airmax78 написав:При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Жінки часто роблять штукатурами та малярами.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:45

Vlad442
А чем Вы занимались до 24.02 дома, что так резко рухнуло после? Да и ещё вы завязаны были на экспортный сектор помню. Вы работали там, что сочетается как то с моим "ником"?
Хотите - можно в личку
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:48

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели.


Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.
Работайте над собой.

При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Вы, наверное, ни разу шпалоукладчиц что при совке, что позже не видели? :wink:
-- они тех двух здоровых мужиков унесут...
Понятно дело, что это не прямо так "мейнстрим", но явление вполне существует...
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ринок оренди у Києві сильно впав, тому що тут працювало багато "понаїхів" та під них на ринку була велика пропозиція. Зараз, коли вони поїхали, я би не казав, що у Києві нема попита, але надмірна пропозиція, яка зростає з кожним днем, як лендлорди повертаються, приводить до простоїв, та падіння ціни. Як не дивно, але я вважаю, що декілька тижнів потому здати квартиру було легше ніж зараз. На початку травня квартири зникали з олху, зараз ні.
Люди виставляють квартири по захмарним цінам, але ці варіанти зависають надовго. Угоди йдуть по цінам значно нижче, ніж в рекламі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:54

  барабашов написав:Vlad442
А чем Вы занимались до 24.02 дома, что так резко рухнуло после? Да и ещё вы завязаны были на экспортный сектор помню. Вы работали там, что сочетается как то с моим "ником"?
Хотите - можно в личку

Я писав, що мій бізнес був в багатьох аспектах зв'язаний з Росією. Поновити його складно технично та неможливо морально. Але це не стосується теми гілки.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:58

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Одна плитка, часто, весит 20 и более кг.

Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.

Це якраз не проблема. Достатньо комусь один раз занести, потім ця робота не дуже фізично виснажлива.
Жінки мають перевагу у тому, що вони більш точні та відповідальні, тому у чистових роботах можуть видавати більш гарну якість.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:07

airmax78
:)
Дивна думка. Жінкам пожежникам, електрогазозварювальникам, механікам і представницям десятків інших професій навряд чи простіше. Але працюють же.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:23

  vitaliian написав:Vlad442 прокоментируйте фото

А де можна глянути фото, які виклав Влад?(бо я листаю-листаю гілку, але їх не бачу)
Чи він видалив ті фото, як я видалив фото ракет, які викладав? :)
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