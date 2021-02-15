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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24
Vlad442 написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.
Це якраз не проблема. Достатньо комусь один раз занести, потім ця робота не дуже фізично виснажлива.
Жінки мають перевагу у тому, що вони більш точні та відповідальні, тому у чистових роботах можуть видавати більш гарну якість.
Вес одной плитки 120 на 60 см - 16+ кг. Ее зачастую надо поднять на высоту 2м. При чем не просто поднять, а ровно разместить на стене. Т.е. это не на пределе физических возможностей делается. Как тут женщине справиться?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:31
Vlad442 написав:
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:34
Vlad442 написав:
Як не дивно, але я вважаю, що декілька тижнів потому здати квартиру було легше ніж зараз. На початку травня квартири зникали з олху, зараз ні.
незадолго до войны приятель опять женился и неделю назад искал под аренду квартиру, не вдаваясь в детали, 30-50% того что вы видите на олх - заманухи. У риелторов нет (или они не хотят светить) фото реальных квартир (конкуренция) "Вкусные" по ценам заманухи висят месяцами. Поскольку обьявления платные, олх жалобы на заманухи не принимает. Даже скрин переписки скидывали.
Квартиру он снял, Оболонь, дом и ремонт начала 2000х, цена 7к с фиксацией на 3 месяца. Очень рад и доволен, потому что остальное либо хуже, либо дороже, либо "хозяева в Европах, но могут вернутся в любую минуту" и квартиру придётся освободить. Я ту квартиру не видел, но приятель говорит дисконт от довоенных цен 20-30% , в гривне конечно. По крайней мере в этом сегменте.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 23 тра, 2022 09:44, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:36
vitaliian написав:
viewtopic.php?p=5436820#p5436820
Успіх написав: vitaliian написав:Vlad442
прокоментируйте фото
А де можна глянути фото, які виклав Влад?(бо я листаю-листаю гілку, але їх не бачу)
Чи він видалив ті фото, як я видалив фото ракет, які викладав?
Ясно - то просто в мене чомусь не відкриває...- пише "немає з'єннання із сайтом"(хоч інет в мене на моменті 4G)
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