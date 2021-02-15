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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2222222322242225
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:24

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Что то из категории паралельной реальности, аля плинтусов скрытого монтажа?
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.

Це якраз не проблема. Достатньо комусь один раз занести, потім ця робота не дуже фізично виснажлива.
Жінки мають перевагу у тому, що вони більш точні та відповідальні, тому у чистових роботах можуть видавати більш гарну якість.

Вес одной плитки 120 на 60 см - 16+ кг. Ее зачастую надо поднять на высоту 2м. При чем не просто поднять, а ровно разместить на стене. Т.е. это не на пределе физических возможностей делается. Как тут женщине справиться?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:27

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Vlad442 прокоментируйте фото

А де можна глянути фото, які виклав Влад?(бо я листаю-листаю гілку, але їх не бачу)
Чи він видалив ті фото, як я видалив фото ракет, які викладав? :)

viewtopic.php?p=5436820#p5436820
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Ніхто не знає майбутнього,
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:34

  Vlad442 написав:Як не дивно, але я вважаю, що декілька тижнів потому здати квартиру було легше ніж зараз. На початку травня квартири зникали з олху, зараз ні.
незадолго до войны приятель опять женился и неделю назад искал под аренду квартиру, не вдаваясь в детали, 30-50% того что вы видите на олх - заманухи. У риелторов нет (или они не хотят светить) фото реальных квартир (конкуренция) "Вкусные" по ценам заманухи висят месяцами. Поскольку обьявления платные, олх жалобы на заманухи не принимает. Даже скрин переписки скидывали.

Квартиру он снял, Оболонь, дом и ремонт начала 2000х, цена 7к с фиксацией на 3 месяца. Очень рад и доволен, потому что остальное либо хуже, либо дороже, либо "хозяева в Европах, но могут вернутся в любую минуту" и квартиру придётся освободить. Я ту квартиру не видел, но приятель говорит дисконт от довоенных цен 20-30% , в гривне конечно. По крайней мере в этом сегменте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 тра, 2022 09:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:36

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Vlad442 прокоментируйте фото

А де можна глянути фото, які виклав Влад?(бо я листаю-листаю гілку, але їх не бачу)
Чи він видалив ті фото, як я видалив фото ракет, які викладав? :)

viewtopic.php?p=5436820#p5436820

Ясно - то просто в мене чомусь не відкриває...- пише "немає з'єннання із сайтом"(хоч інет в мене на моменті 4G)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:01

  airmax78 написав:Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу?
Максим а в местной опере вы были? Сходите если есть возможность... Например на Россини. Потом нам расскажете. (Для тех кто не знаком с творчеством Россини видео ниже, только уберите от экранов собак :D )

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 тра, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:03

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А де можна глянути фото, які виклав Влад?(бо я листаю-листаю гілку, але їх не бачу)
Чи він видалив ті фото, як я видалив фото ракет, які викладав? :)

viewtopic.php?p=5436820#p5436820

Ясно - то просто в мене чомусь не відкриває...- пише "немає з'єннання із сайтом"(хоч інет в мене на моменті 4G)

Просмотри через Tapatalk, через браузер на компе у меня тоже не открывает
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:25

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели.


Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.
Работайте над собой.

При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.


Женщины бывают разные.
Ваш стереотип - это хрупкая блондинка с накрашенными ногтями и 3-м размером.
И работы бывают разные.
И отношение к работе.
При мне 2 девушки лет 20-25 ростом 160-165 см на простыне подняли и переложили 90 кг мужчину за 1,5 секунды. NY Presbyterian hospital. Потом они его спустили на каталке в бейсмент, вывезли на рампу, погрузили в эмбюленс и увезли. Это был экипаж скорой. 2 маленькие девушки, одна из них - водитель. Как носятся скорые в НЙ - вам рассказать?
Вы были в США, вы это никогда не скрывали.
Вы помните американские пожарные траки? Огромные как локомотив. Там баранка сантиметров 60 в диаметре. Они носятся еще со скоростью маршрутки Бровары-Киев, что сопоставимо со скоростями Ф-1.
Как-то на парковку супермаркета заезжает трак, из него выходит экипаж и идет купить себе перекус. Из-за руля вылазит блондинка лет 30 с довольно не короткими волосами. В огромных ботах с подошвой сантиметра 2, в противопожарном комбезе, с ремнем, который весит кг 2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:30

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.
Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Отож чекаємо цілу кипу приватних ІСТОРІЙ УСПІХУ американських штробельщиць по бетону :lol:


Персонально для Вас у меня есть частная история успеха офицера полиции Тель-Авива. Уголовные расследования. Нет 30 лет. Не замужем.
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