Додано: Пон 23 тра, 2022 16:25

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели. Не могу себе представить женщин плиточников, электриков, сантехников, оконщиков, дверников, сборщиков мебели.



Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.

Работайте над собой. Да, Максим, к сожалению, я тоже заметил, что в вас сильно стереотипное конкретно-образное мышление.Работайте над собой.

При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.

Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен. При чем тут образы и стереотипы? Одна плитка, часто, весит 20 и более кг. А плиточники любят работать одни. Какие женщины? Женщина со штроборезом и бухтами проводки? Женщина откручивающая закисшую трубу? (Или как? Я ее открутить не могу, позовите кого-то другого). Женщина поднимающая стеклопакет весом в 30 кг? Про двери вообще молчу. Я с ужасом смотрел как их два здоровых мужика таскали и устанавливали. Сборка мебели - туда же.Хотя поняино, что сборку картонной мебели из Икеи осилят и женщины - тут не поспоришь. Стереотип разрушен.

Женщины бывают разные.Ваш стереотип - это хрупкая блондинка с накрашенными ногтями и 3-м размером.И работы бывают разные.И отношение к работе.При мне 2 девушки лет 20-25 ростом 160-165 см на простыне подняли и переложили 90 кг мужчину за 1,5 секунды. NY Presbyterian hospital. Потом они его спустили на каталке в бейсмент, вывезли на рампу, погрузили в эмбюленс и увезли. Это был экипаж скорой. 2 маленькие девушки, одна из них - водитель. Как носятся скорые в НЙ - вам рассказать?Вы были в США, вы это никогда не скрывали.Вы помните американские пожарные траки? Огромные как локомотив. Там баранка сантиметров 60 в диаметре. Они носятся еще со скоростью маршрутки Бровары-Киев, что сопоставимо со скоростями Ф-1.Как-то на парковку супермаркета заезжает трак, из него выходит экипаж и идет купить себе перекус. Из-за руля вылазит блондинка лет 30 с довольно не короткими волосами. В огромных ботах с подошвой сантиметра 2, в противопожарном комбезе, с ремнем, который весит кг 2.