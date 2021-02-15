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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:33
airmax78 написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.
Це якраз не проблема. Достатньо комусь один раз занести, потім ця робота не дуже фізично виснажлива.
Жінки мають перевагу у тому, що вони більш точні та відповідальні, тому у чистових роботах можуть видавати більш гарну якість.
Вес одной плитки 120 на 60 см - 16+ кг. Ее зачастую надо поднять на высоту 2м. При чем не просто поднять, а ровно разместить на стене. Т.е. это не на пределе физических возможностей делается. Как тут женщине справиться?
Женщины- штангистки, боксеры, каратистки, борцы и тп вас не смущают?
Женщины могут только рожать? Вам в Афганистане надо жить с таким дремучим сексизмом.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:01
Я также за то, чтобы женщины раюотали. А мужчины отдыхали.
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