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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:33

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:он про ящик плитки, сам недавно покупал так и есть.

Це якраз не проблема. Достатньо комусь один раз занести, потім ця робота не дуже фізично виснажлива.
Жінки мають перевагу у тому, що вони більш точні та відповідальні, тому у чистових роботах можуть видавати більш гарну якість.

Вес одной плитки 120 на 60 см - 16+ кг. Ее зачастую надо поднять на высоту 2м. При чем не просто поднять, а ровно разместить на стене. Т.е. это не на пределе физических возможностей делается. Как тут женщине справиться?


Женщины- штангистки, боксеры, каратистки, борцы и тп вас не смущают?
Женщины могут только рожать? Вам в Афганистане надо жить с таким дремучим сексизмом.
Капец.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я также за то, чтобы женщины раюотали. А мужчины отдыхали.
Investor_K
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