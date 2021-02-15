Додано: Вів 24 тра, 2022 16:51

Про перспективи Харьківсткої нерухомості:

Людмила приехала в Познань из Харькова с двумя детьми и матерью. Через друзей, которые ее поддерживают, она нашла две комнаты в четырехкомнатной квартире в Виноградах за 1500 злотых. Остальные комнаты сдаются двум парам. - Общая кухня и холодильник, еще грязная посуда в раковине и выгруженный мусор, и общий санузел, в который часто приходится стоять в очереди, потому что мы живем в восемь человек. Согласитесь, это лучше, чем бомбы, падающие на голову, или жизнь в спортзале, но мне кажется, что так долго мы не протянем, - сообщает Людмила. Он не будет снимать две комнаты за 1500 злотых, поэтому пока стиснул зубы. К счастью, ей удалось найти работу в «Жабке», поэтому она надеется, что, может быть, они как-нибудь исправятся и начнут жить «по-человечески». Пока Людмила сосредоточена на изучении польского, она не хочет возвращаться в Украину, потому что дом, в котором они жили, разбомбили. Он также не хочет ехать на Запад, потому что боится, что не выучит другой язык и без него не найдет работу.

Звідси:https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28477998,maja-po-30-lat-i-stac-ich-tylko-na-wynajecie-pokoju-tak-nie.html?_ga=2.250814022.1995189594.1639825744-1898242224.1636149099#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.duzy