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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:56

  Bolt написав:Про перспективи Харьківсткої нерухомості:
Людмила приехала в Познань из Харькова с двумя детьми и матерью. Через друзей, которые ее поддерживают, она нашла две комнаты в четырехкомнатной квартире в Виноградах за 1500 злотых. Остальные комнаты сдаются двум парам. - Общая кухня и холодильник, еще грязная посуда в раковине и выгруженный мусор, и общий санузел, в который часто приходится стоять в очереди, потому что мы живем в восемь человек. Согласитесь, это лучше, чем бомбы, падающие на голову, или жизнь в спортзале, но мне кажется, что так долго мы не протянем, - сообщает Людмила. Он не будет снимать две комнаты за 1500 злотых, поэтому пока стиснул зубы. К счастью, ей удалось найти работу в «Жабке», поэтому она надеется, что, может быть, они как-нибудь исправятся и начнут жить «по-человечески». Пока Людмила сосредоточена на изучении польского, она не хочет возвращаться в Украину, потому что дом, в котором они жили, разбомбили. Он также не хочет ехать на Запад, потому что боится, что не выучит другой язык и без него не найдет работу.
Звідси:https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28477998,maja-po-30-lat-i-stac-ich-tylko-na-wynajecie-pokoju-tak-nie.html?_ga=2.250814022.1995189594.1639825744-1898242224.1636149099#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.duzy

На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:38

  stm написав:
  Bolt написав:Про перспективи Харьківсткої нерухомості:
Людмила приехала в Познань из Харькова с двумя детьми и матерью. Через друзей, которые ее поддерживают, она нашла две комнаты в четырехкомнатной квартире в Виноградах за 1500 злотых. Остальные комнаты сдаются двум парам. - Общая кухня и холодильник, еще грязная посуда в раковине и выгруженный мусор, и общий санузел, в который часто приходится стоять в очереди, потому что мы живем в восемь человек. Согласитесь, это лучше, чем бомбы, падающие на голову, или жизнь в спортзале, но мне кажется, что так долго мы не протянем, - сообщает Людмила. Он не будет снимать две комнаты за 1500 злотых, поэтому пока стиснул зубы. К счастью, ей удалось найти работу в «Жабке», поэтому она надеется, что, может быть, они как-нибудь исправятся и начнут жить «по-человечески». Пока Людмила сосредоточена на изучении польского, она не хочет возвращаться в Украину, потому что дом, в котором они жили, разбомбили. Он также не хочет ехать на Запад, потому что боится, что не выучит другой язык и без него не найдет работу.
Звідси:https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28477998,maja-po-30-lat-i-stac-ich-tylko-na-wynajecie-pokoju-tak-nie.html?_ga=2.250814022.1995189594.1639825744-1898242224.1636149099#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.duzy

На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.

Чого це не може відмовити? Прихисток е поки війна, житло не важливо
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:15

  lejko_vit написав:
  stm написав:На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.

Чого це не може відмовити? Прихисток е поки війна, житло не важливо

Поменять тип защиты, с временной на беженец. Временная в любой момент могут убрать всё, и убирают. Как пример бесплатный проезд уже того. Беженец - рассмотрение от 6 месяцев, нельзя работать, полная защита государства. После выдают ВНЖ, нельзя выезжать в течении 2 лет или года, надо смотреть. Но в данной ситуации, у женщины слишком много рисков и полное отсутствие жилья. Если ничего не держит на Родине, нет доходов и в жизни дыра, то более выгодно беженец по статусу. Материально более выгодно в её случае. И беженец по всем пунктам именно сейчас получать: война, потеря всего... она 100% проходной кандидат, потом временный вид на жительство и хоть всю жизнь поддержку от государства. Соскочить с соц.выплат сможет в любой момент. Нет сроков как при временной защите.
stm
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