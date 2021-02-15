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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:56
Bolt написав:
Про перспективи Харьківсткої нерухомості:
Людмила приехала в Познань из Харькова с двумя детьми и матерью. Через друзей, которые ее поддерживают, она нашла две комнаты в четырехкомнатной квартире в Виноградах за 1500 злотых. Остальные комнаты сдаются двум парам. - Общая кухня и холодильник, еще грязная посуда в раковине и выгруженный мусор, и общий санузел, в который часто приходится стоять в очереди, потому что мы живем в восемь человек. Согласитесь, это лучше, чем бомбы, падающие на голову, или жизнь в спортзале, но мне кажется, что так долго мы не протянем, - сообщает Людмила. Он не будет снимать две комнаты за 1500 злотых, поэтому пока стиснул зубы. К счастью, ей удалось найти работу в «Жабке», поэтому она надеется, что, может быть, они как-нибудь исправятся и начнут жить «по-человечески». Пока Людмила сосредоточена на изучении польского, она не хочет возвращаться в Украину, потому что дом, в котором они жили, разбомбили. Он также не хочет ехать на Запад, потому что боится, что не выучит другой язык и без него не найдет работу.
Звідси:https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28477998,maja-po-30-lat-i-stac-ich-tylko-na-wynajecie-pokoju-tak-nie.html?_ga=2.250814022.1995189594.1639825744-1898242224.1636149099#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.duzy
На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
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stm
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Додано: Вів 24 тра, 2022 18:38
stm написав: Bolt написав:
Про перспективи Харьківсткої нерухомості:
Людмила приехала в Познань из Харькова с двумя детьми и матерью. Через друзей, которые ее поддерживают, она нашла две комнаты в четырехкомнатной квартире в Виноградах за 1500 злотых. Остальные комнаты сдаются двум парам. - Общая кухня и холодильник, еще грязная посуда в раковине и выгруженный мусор, и общий санузел, в который часто приходится стоять в очереди, потому что мы живем в восемь человек. Согласитесь, это лучше, чем бомбы, падающие на голову, или жизнь в спортзале, но мне кажется, что так долго мы не протянем, - сообщает Людмила. Он не будет снимать две комнаты за 1500 злотых, поэтому пока стиснул зубы. К счастью, ей удалось найти работу в «Жабке», поэтому она надеется, что, может быть, они как-нибудь исправятся и начнут жить «по-человечески». Пока Людмила сосредоточена на изучении польского, она не хочет возвращаться в Украину, потому что дом, в котором они жили, разбомбили. Он также не хочет ехать на Запад, потому что боится, что не выучит другой язык и без него не найдет работу.
Звідси:https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28477998,maja-po-30-lat-i-stac-ich-tylko-na-wynajecie-pokoju-tak-nie.html?_ga=2.250814022.1995189594.1639825744-1898242224.1636149099#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.duzy
На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Чого це не може відмовити? Прихисток е поки війна, житло не важливо
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lejko_vit
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Додано: Вів 24 тра, 2022 19:15
lejko_vit написав: stm написав:
На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Чого це не може відмовити? Прихисток е поки війна, житло не важливо
Поменять тип защиты, с временной на беженец. Временная в любой момент могут убрать всё, и убирают. Как пример бесплатный проезд уже того. Беженец - рассмотрение от 6 месяцев, нельзя работать, полная защита государства. После выдают ВНЖ, нельзя выезжать в течении 2 лет или года, надо смотреть. Но в данной ситуации, у женщины слишком много рисков и полное отсутствие жилья. Если ничего не держит на Родине, нет доходов и в жизни дыра, то более выгодно беженец по статусу. Материально более выгодно в её случае. И беженец по всем пунктам именно сейчас получать: война, потеря всего... она 100% проходной кандидат, потом временный вид на жительство и хоть всю жизнь поддержку от государства. Соскочить с соц.выплат сможет в любой момент. Нет сроков как при временной защите.
ПС: причём в Германии, которая как-то не может поставить нам танков и ещё парочки всего, все потерявшие жильё и жизнь Мариупольцы, северная Салтовка, окупинованный Херсон, Мелитополь, смотрелись бы гораздо органичнее
но это из личного мнения )))
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stm
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:14
stm написав:
Поменять тип защиты, с временной на беженец.
Біженець це дно. Жити на койці у таборі, не мати можливості працювати, тупо доживати у статусі жебрака?
Тому ніхто массово не подає на біженців. Проще бути Людиною, та мати перспективи, ніж біженцем.
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Vlad442
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:21
stm написав:
На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально
страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.
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Vlad442
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:33
По темі оренди. Два тижні потому ситуація була майже контрольована. Попит був менше за пропозицію, але був баланс. Зараз орендарі витягнули свої тіла з ЗУ, та виставили свої квартири. Плюс ті, хто прижився за кордоном, зливають свое особисте житло за що дають. Пропозиція приголомшливо зросла, стрімке падіння цін (реальних цін, а не ті що у рекламі) призвело до підняття іла зі дна. Коли люди з профілю "кімнати общаг" (у всіх відносинах), намагаються штурмувати захмарни для них колись горизонти.
Хто планує виставляти квартири, я б рекомендував орієнтатись на 55-60% від реалістичних цін лютого. Ще недавно це було 60-67%.
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Vlad442
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:41
Vlad442
Это по рынку Харькова вы пишите?
С пуском метро люди хоть и за бесценок готовы покупать там жильё?
Терехов вообще то хуже Бойченко выглядит, х.з. - может возраст сказывается.
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барабашов
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:41
Vlad442 написав:
Хто планує виставляти квартири, я б рекомендував орієнтатись на 55-60% від реалістичних цін лютого. Ще недавно це було 60-67%.
Ваш пост відноситься до оренди чи продажу квартир ?
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Хомякоид
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Додано: Вів 24 тра, 2022 22:54
барабашов написав:
Это по рынку Харькова вы пишите?
Ні.
Хомякоид написав:
Ваш пост відноситься до оренди чи продажу квартир ?
Невже не зрозуміло?
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Vlad442
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Додано: Вів 24 тра, 2022 23:06
Vlad442 написав: stm написав:
Поменять тип защиты, с временной на беженец.
Біженець це дно. Жити на койці у таборі, не мати можливості працювати, тупо доживати у статусі жебрака?
Тому ніхто массово не подає на біженців. Проще бути Людиною, та мати перспективи, ніж біженцем.
Влад, Ваша жена и ребенок сделали правильно. Мы говорили о частном случае именно этой женщине, там просто жесть ситуация и живёт она уже в общаге, работа забирает у неё всё время и работа низкооплачиваемая, а 3 на иждевении очень много. Беженец в её случае это получать денег на всех 4х и ходить на бесплатные курсы языка. В Чехии я встретила пожилую женщину из Мариуполя, тоже дом разрушен, возраст 70+, больная нога и до конца дней на лекарствах, приехала с дочкой. Не нужна таким людям временная защита - это потеря их драгоценного времени, которое и так война отобрала. А дошло до меня это не сразу, а на следующий день. Потому как ситуация не выходила из головы. Ни Вам, ни мне, ни вашей жене беженец не нужен - это факт. А малозащищенным нужен - это факт #2. Тут даже спорить не о чем, в логике у вас всё ок.
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stm
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