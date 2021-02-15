RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 07:27

Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 10.09.11
Подякував: 512 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:21

  Бывалый написав:Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.

Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:16

Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
UA
 
Повідомлень: 6754
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2224222522262227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9879, 9880, 9881
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98804 18334547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 13:53
Ромасик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (146)
25.05.2022 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.