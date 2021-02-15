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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 07:27

Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:21

  Бывалый написав:Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.

Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:16

Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Бывалый написав:Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної.

  cherchiltank написав:Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях

В мене, якщо рахувати по чому люди платили, 64%. Але, коли порахувати по чому можно було перездати до війни, то к тій цифрі 58% (перездача завжди йде з підвищенням ціни). Це в гривнах. Експозиція по ринковій ціні 2 дні. Дзвінков та оглядів було достатньо. Пропозиція на ринку дуже велика (і зростає), багато варіантів від власників, але більшість упорно тримає завищені ціни.
Vlad442
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