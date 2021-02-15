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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:27
Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.
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Бывалый
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Додано: Сер 25 тра, 2022 09:21
Бывалый написав:
Трохи реальних угод. Зараз здані усі квартири. При чому стався цікавий випадок одних квартирантів переселив в більшу квартиру з меншою за меншу суму. До війни вони знімали за 9 тисяч, а переїхали за 8 в ту що здавалася за 12. А в меншу повернувся старий квартирант з більшої за 7. Був у центральній Україні й раніше говорив, що вони будуть переїжджати у Львів. А тут подзвонив, сказав, що з цього понеділка викликати в Київ до офісу, плани у фірми змінились. У вищому сегменті з 23 перездав за 14,5. За три тижні це єдиний перегляд. Тому дав більшу знижку. По декілька днів поспіль навіть не було дзвінків від рил.
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної. Якщо перекласти в долари, то по сьогоднішньому курсу близько до 1/2. Терміни оренди від трьох до шести місяців.
Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях
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cherchiltank
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:16
Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
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UA
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:57
Бывалый написав:
Загальна сума оренд зараз становить 2/3 від довоєнної.
cherchiltank написав:
Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях
В мене, якщо рахувати по чому люди платили, 64%. Але, коли порахувати по чому можно було перездати до війни, то к тій цифрі 58% (перездача завжди йде з підвищенням ціни). Це в гривнах. Експозиція по ринковій ціні 2 дні. Дзвінков та оглядів було достатньо. Пропозиція на ринку дуже велика (і зростає), багато варіантів від власників, але більшість упорно тримає завищені ціни.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:06
Vlad442 написав: cherchiltank написав:
Дякую за інфо, нарешті щось по темі, в мене вийшло по моїм об’єктам 75 відсотків від довоєнної ціни в гривнях
В мене, якщо рахувати по чому люди платили, 64%. Але, коли порахувати по чому можно було перездати до війни, то к тій цифрі 58% (перездача завжди йде з підвищенням ціни). Це в гривнах. Експозиція по ринковій ціні 2 дні. Дзвінков та оглядів було достатньо. Пропозиція на ринку дуже велика (і зростає), багато варіантів від власників, але більшість упорно тримає завищені ціни
.
В последние дня 3 по спросу на аренду в Киеве сильное оживление.
В связи с ростом цены пригородных перевозок и дешевизной аренды в Киеве, пригород вылетел с рынка арендной недвижимости.
Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
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UA
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:09
Ще не забувайте дупу з бензином, багато хто звик їздити не на маршрутці з передмістя а на машині вже так не поїздиш плюс ціна 52 грн літр це тільки початок
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cherchiltank
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:35
UA написав:
Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).
Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.
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vitaliian
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:28
Оренда квартири-студії в Києві подешевшала більше, ніж простої 1-кімнатки. Ви спитаєте "а в чому різниця?". А я вам відповім.
Калідор.
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zerocool
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:41
cherchiltank написав:
Ще не забувайте дупу з бензином, багато хто звик їздити не на маршрутці з передмістя а на машині вже так не поїздиш плюс ціна 52 грн літр це тільки початок
Ціна навіть не головне. Черги.
vitaliian написав:
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Раніше це коштувало 100 гривень, та годину часу, зараз стало коштувати 200, та півтори години часу, з урахуванням черг. Цифри приблизні, але суть така, що жити у пригороді стало дорожче, а падіння оренди у місті призвело к тому, що простіше орендувати таку ж новобудову, як у пригороді, тільки біля метро.
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Vlad442
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