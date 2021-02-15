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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2225222622272228
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:16

  UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.


Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?
Хомякоид
 
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  #<1 ... 2225222622272228
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