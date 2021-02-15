vitaliian написав: UA написав:
Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).
Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.
Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще.
У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни".
И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов.
Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде.
Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде.
На сегодня эта цена со знаком минус. Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве