vitaliian написав:

UA написав: Аренда в пригороде потеряла экономический смысл. Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.

она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.