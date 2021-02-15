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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 21:16
UA написав:
Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?
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Хомякоид
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Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18
vitaliian написав: UA написав:
Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).
Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.
Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще.
У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни".
И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов.
Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде.
Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде.
На сегодня эта цена со знаком минус. Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве
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Damien
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Додано: Чет 26 тра, 2022 09:07
Хомякоид написав: UA написав:
Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?
Привычка из 90-х
Если походить, посмотреть, поговорить - то выяснится, что практически все арендодатели на самом деле не фиксируют сейчас цену в гривне даже на кроткий срок.
У меня большинство квартир сейчас в гривне цена прописана.
По этому конкретному объекту так договорились.
Зато цена железобетонно зафиксирована.
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UA
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