RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2225222622272228
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:16

  UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.


Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2143 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18

  vitaliian написав:
  UA написав:Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?

Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).

Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.

Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще.
У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни".
И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов.
Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде.
Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде.
На сегодня эта цена со знаком минус.
Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 28.04.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:07

  Хомякоид написав:
  UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.


Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?

Привычка из 90-х
Если походить, посмотреть, поговорить - то выяснится, что практически все арендодатели на самом деле не фиксируют сейчас цену в гривне даже на кроткий срок.

У меня большинство квартир сейчас в гривне цена прописана.
По этому конкретному объекту так договорились.
Зато цена железобетонно зафиксирована.
UA
 
Повідомлень: 6759
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2225222622272228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9881, 9882, 9883
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98820 18340411
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 08:42
BIGor
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (29)
26.05.2022 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.