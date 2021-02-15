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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2226222722282229>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:16

  UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.


Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18

  vitaliian написав:
  UA написав:Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?

Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).

Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.

Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще.
У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни".
И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов.
Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде.
Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде.
На сегодня эта цена со знаком минус.
Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:07

  Хомякоид написав:
  UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон.
Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев.
До войны сдавалась за 900 у.е.
Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн.
Экспозиция 11 дней
Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов.
Но звонков от риелторов было под сотню.
Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.


Ви здаєте за USD ?
Люди йдуть на таке ?

Привычка из 90-х
Если походить, посмотреть, поговорить - то выяснится, что практически все арендодатели на самом деле не фиксируют сейчас цену в гривне даже на кроткий срок.

У меня большинство квартир сейчас в гривне цена прописана.
По этому конкретному объекту так договорились.
Зато цена железобетонно зафиксирована.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То что сдавалось в Ирпене за 15500 до 24.02 сдалось без проблем за 8000 так что да, пригород никому не нужен
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:01

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?

Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).

Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.

Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще.
У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни".
И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов.
Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде.
Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде.
На сегодня эта цена со знаком минус.
Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве


Зависит где работаешь.
у меня снимаются Чабаны, рабочее место Теремки.
Что на маршрутке 15 мин. что на машине 10 мин.
Зато дышат чистым воздухом и спят в спокойствии.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:31

  lejko_vit написав:То что сдавалось в Ирпене за 15500 до 24.02 сдалось без проблем за 8000 так что да, пригород никому не нужен

Сучасний окремий будинок із дизайнерським ремонтом та італійськими меблями ?))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:38

:twisted:
  Vlad442 написав:
  stm написав:Поменять тип защиты, с временной на беженец.

Біженець це дно. Жити на койці у таборі, не мати можливості працювати, тупо доживати у статусі жебрака?
Тому ніхто массово не подає на біженців. Проще бути Людиною, та мати перспективи, ніж біженцем.

Прийняли вже закон- якщо подав на параграф 24, змінити на біженця вже не можна
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:38

В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/
Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:40

  Vlad442 написав:
  stm написав:На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.

Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.

Так, треба доказати, що в твоїй країні тебе чекають переслідування чи смерть
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:50

  ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/
Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.

почему минус-на рынок выйдет огромный игрок который будет снимать сотни тысяч квартир и думаю по нормальной цене
konstantin kirovograd
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