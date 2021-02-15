Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон. Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев. До войны сдавалась за 900 у.е. Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн. Экспозиция 11 дней Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов. Но звонков от риелторов было под сотню. Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
UA написав:Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).
Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.
Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще. У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни". И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов. Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде. Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде. На сегодня эта цена со знаком минус. Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве
UA написав:Печерск, 1 комнатная (не студия) 47 кв.м, модные МОПы модный вид из окон. Ремонт в стиле ІКЕА сдана за 500 у.е. с фиксацией цены на 6 месяцев. До войны сдавалась за 900 у.е. Арендатор айтишник из Харькова, снимавший в Мукачево 1к. убитый бабушатник за 20 000 грн. Экспозиция 11 дней Сдача со 2 просмотра. Оба просмотра были без риелторов. Но звонков от риелторов было под сотню. Предположу, что риелторы специализирующиеся на продажах переметнулись в аренду.
Ви здаєте за USD ? Люди йдуть на таке ?
Привычка из 90-х Если походить, посмотреть, поговорить - то выяснится, что практически все арендодатели на самом деле не фиксируют сейчас цену в гривне даже на кроткий срок.
У меня большинство квартир сейчас в гривне цена прописана. По этому конкретному объекту так договорились. Зато цена железобетонно зафиксирована.
UA написав:Аренда в пригороде потеряла экономический смысл.
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Нет никакого экономического смысла покупать мерседесы. Можно купить 3 таврии, две в ремонте, на третьей ездишь. Расход 5л/100 запчасти по 5 копеек. Дядя Ваня живущий в гараже отремонтирует что угодно, за бутылку. Сплошные выгоды. А от ремонта современного мерседеса 90% сервисов откажутся. У меня авто попроще и то отказываются (бо дизель).
Новыми красками засияют хостелы в том же здании где и офисы. Экономия на проезде плюс на обед можно сгонять домой, запарить мивину. В парусе есть хостел? Очередь на заселение до Гуливера будет стоять когда откроется.
Опять это странное сравнение жилья с автомобилями. Ну нельзя их сравнить никак!Вообще. У них совершенно разная скорость амортизации, совершенно разный период "жизни". И авто - это только цена и удобство самого авто, а жилье - это стоимость жилья, удобство в самой квартире(даже в хруще может быть отлично), окружающая инфраструктура, стоимость перемещений для зарабатывания денег и уж где-то в конце модность самого дома, МОПов и наличие фонтанов. Причем большинству арендаторов совершенно плевать на этот последний пункт, если он приехал деньги зарабатывать.Это если сравнивать хрущ в Киеве и свежий ЖК в пригороде. Но ведь и в Киеве полно свежих ЖК, тогда вообще нечего считать. Тупо отнять стоимость бензина+амортизацию от цены в Киеве и получим приемлемую цену в пригороде. На сегодня эта цена со знаком минус. Даже за комуналь в пригороде невыгодно снимать человеку, привыкшему перемещаться на автомобиле и работающему в Киеве
Зависит где работаешь. у меня снимаются Чабаны, рабочее место Теремки. Что на маршрутке 15 мин. что на машине 10 мин. Зато дышат чистым воздухом и спят в спокойствии.
В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/ Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.
stm написав:На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.
Так, треба доказати, що в твоїй країні тебе чекають переслідування чи смерть
ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/ Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.
почему минус-на рынок выйдет огромный игрок который будет снимать сотни тысяч квартир и думаю по нормальной цене