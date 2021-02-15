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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 тра, 2022 14:51
Wisznia2021 написав:
:twisted:
Vlad442 написав: stm написав:
Поменять тип защиты, с временной на беженец.
Біженець це дно. Жити на койці у таборі, не мати можливості працювати, тупо доживати у статусі жебрака?
Тому ніхто массово не подає на біженців. Проще бути Людиною, та мати перспективи, ніж біженцем.
Прийняли вже закон- якщо подав на параграф 24, змінити на біженця вже не можна
А саму ссылку на Закон можно?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 14:52
Wisznia2021 написав: Vlad442 написав: stm написав:
На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально
страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.
Так, треба доказати, що в твоїй країні тебе чекають переслідування чи смерть
Правильно. Там можно три года в лагере с сирийцами ждать решения и в итоге в беженстве откажут.
Беженца дадут скорее сирийцу потому что его Ассад может убить если он вернётся или гомику чеченскому чем украинцу.
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