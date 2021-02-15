Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.
Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.
Так, треба доказати, що в твоїй країні тебе чекають переслідування чи смерть
Правильно. Там можно три года в лагере с сирийцами ждать решения и в итоге в беженстве откажут. Беженца дадут скорее сирийцу потому что его Ассад может убить если он вернётся или гомику чеченскому чем украинцу.
konstantin kirovograd 24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года. Если подзащитный за это время находит работу и сваливает с социала, то он может изменить статью своего пребывания в ЕС. ЕС это будет всячески приветствовать и даже в чем-то содействовать.
ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/ Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.
почему минус-на рынок выйдет огромный игрок который будет снимать сотни тысяч квартир и думаю по нормальной цене
Ви лише зауважте, що ДЕРЖАВА сплачуватиме з ДЕРЖАВНОГО бюджету, глибоко дефіцитного. Неминуче питання орендної ставки буде жорстко зарегульовано. Це без сумнівів.
cherchiltank написав:Ще не забувайте дупу з бензином, багато хто звик їздити не на маршрутці з передмістя а на машині вже так не поїздиш плюс ціна 52 грн літр це тільки початок
Ціна навіть не головне. Черги.
vitaliian написав:она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
Раніше це коштувало 100 гривень, та годину часу, зараз стало коштувати 200, та півтори години часу, з урахуванням черг. Цифри приблизні, але суть така, що жити у пригороді стало дорожче, а падіння оренди у місті призвело к тому, що простіше орендувати таку ж новобудову, як у пригороді, тільки біля метро.
1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше. 2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь. В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.
ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/ Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.
Давно пора звикнути, що абсурдість законів нівелюється їх недотриманням. Просто офіс простих рішень продовжує совкову практику: нажахати, намахати, відняти і поділити. Тільки на заборі пише юх, а насправді там за ним дрова.