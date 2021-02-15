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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2226222722282229
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:51

  Wisznia2021 написав::twisted:
  Vlad442 написав:
  stm написав:Поменять тип защиты, с временной на беженец.

Біженець це дно. Жити на койці у таборі, не мати можливості працювати, тупо доживати у статусі жебрака?
Тому ніхто массово не подає на біженців. Проще бути Людиною, та мати перспективи, ніж біженцем.

Прийняли вже закон- якщо подав на параграф 24, змінити на біженця вже не можна

А саму ссылку на Закон можно? :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:52

  Wisznia2021 написав:
  Vlad442 написав:
  stm написав:На месте Людмилы с 2мя детьми и пожилой мамой на руках, я бы подавала на беженство. Тем у кого разбомбили жильё отказать ЕС не может.

Колись читав чудове роз'яснення що є біженець. Це не людина яка біжить від економічних негаразд. Це людина яка індивідуально страждає. Коли страждають усі, то їх захистити має уряд, якому надають допомогу. Коли страждає політв'язень, який вийшов на Красну площу з плакатом "Путін - х..ло", то він потребує захисту як біженець.

Так, треба доказати, що в твоїй країні тебе чекають переслідування чи смерть

Правильно. Там можно три года в лагере с сирийцами ждать решения и в итоге в беженстве откажут.
Беженца дадут скорее сирийцу потому что его Ассад может убить если он вернётся или гомику чеченскому чем украинцу.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:14

konstantin kirovograd
24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года.
Если подзащитный за это время находит работу и сваливает с социала, то он может изменить статью своего пребывания в ЕС. ЕС это будет всячески приветствовать и даже в чем-то содействовать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:22

  konstantin kirovograd написав:
  ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/
Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.

почему минус-на рынок выйдет огромный игрок который будет снимать сотни тысяч квартир и думаю по нормальной цене

Ви лише зауважте, що ДЕРЖАВА сплачуватиме з ДЕРЖАВНОГО бюджету, глибоко дефіцитного. Неминуче питання орендної ставки буде жорстко зарегульовано. Це без сумнівів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:22

  antey1969 написав:konstantin kirovograd
24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года.
\\\

Ага: с _возможностью_ -- про ликвидацию бесплатного проезда в большинстве стран сегодня новость уже вышла. В скором времени ждем такую же, но про жилье...
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:33

  Vlad442 написав:
  cherchiltank написав:Ще не забувайте дупу з бензином, багато хто звик їздити не на маршрутці з передмістя а на машині вже так не поїздиш плюс ціна 52 грн літр це тільки початок

Ціна навіть не головне. Черги.
  vitaliian написав:она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?

Раніше це коштувало 100 гривень, та годину часу, зараз стало коштувати 200, та півтори години часу, з урахуванням черг. Цифри приблизні, але суть така, що жити у пригороді стало дорожче, а падіння оренди у місті призвело к тому, що простіше орендувати таку ж новобудову, як у пригороді, тільки біля метро.

1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше.
2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь.
В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:36

  vitaliian написав: На доллар па 36 и топливо па 57 покупатель оказывается тоже есть. А вангователи ванговали мивину в кожну хату.

Ропа була і ПА140, якщо хто забув. І ПА100+ тако ж.
Мені дивно чути про всьопрапало при ціні нафти $115 за барильце, ніколи так не було і ось знову.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:39

  lejko_vit написав:То что сдавалось в Ирпене за 15500 до 24.02 сдалось без проблем за 8000 так что да, пригород никому не нужен

Ще минулого року, по-моєму Натт писала, що ціна досягла 10Кгрн за 1к.
Тобто доковідна ціна була нижче.
оренда в Ірпені 10К за 1к, думаю це не всепропало, це просадка після бурного росту.
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:42

  ihorkyiv написав:В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій. https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687483/
Цей розгляд може призвести до багатоваріантного розвитку подій для орендодавців-фізиків: в умовах воєнного стану від невеличкого плюсу до жирного мінусу.

Давно пора звикнути, що абсурдість законів нівелюється їх недотриманням.
Просто офіс простих рішень продовжує совкову практику: нажахати, намахати, відняти і поділити. Тільки на заборі пише юх, а насправді там за ним дрова.
flyman
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