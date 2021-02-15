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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:33

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  antey1969 написав:konstantin kirovograd
24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года.
\\\

Ага: с _возможностью_ -- про ликвидацию бесплатного проезда в большинстве стран сегодня новость уже вышла. В скором времени ждем такую же, но про жилье...

Вангую, что позитивных новостей о мигрантах за рубежем вы не обнаружите, а вот смакование их проблем и "все вернутся"- легко.
В военное время живем, новости контролируются государством.
Нельзя вот так просто сказать, что вместо бесплатного проезда по Германии теперь будет месячный проездной за 9 евро в месяц. Но это на фоне роста социальных ежемесячных выплат с 365 до 445 евро на человека.
Беженцам на ЗУ от подобного "урезания" соцпомощи за рубежом ведь и поплохеть может.
А так, все красиво, дескать вот как там за кордоном плохеет на глазах.

А можно ссылку на неконтролируемый "военным государством" ресурс с новостью? -- пусть даже на немецком?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:36

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  antey1969 написав:konstantin kirovograd
24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года.
\\\

Ага: с _возможностью_ -- про ликвидацию бесплатного проезда в большинстве стран сегодня новость уже вышла. В скором времени ждем такую же, но про жилье...

Вангую, что позитивных новостей о мигрантах за рубежем вы не обнаружите, а вот смакование их проблем и "все вернутся"- легко.
В военное время живем, новости контролируются государством.
Нельзя вот так просто сказать, что вместо бесплатного проезда по Германии теперь будет месячный проездной за 9 евро в месяц. Но это на фоне роста социальных ежемесячных выплат с 365 до 445 евро на человека.
Беженцам на ЗУ от подобного "урезания" соцпомощи за рубежом ведь и поплохеть может.
А так, все красиво, дескать вот как там за кордоном плохеет на глазах.

Казочки про "загниваючий запод".
Там ще геї, ювенальна юстиція, фемінізм та негрів лінчують...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:41

  _hunter написав:А можно ссылку на неконтролируемый "военным государством" ресурс с новостью? -- пусть даже на немецком?

Да, было такое, но только на 3 месяца
https://www.theguardian.com/world/2022/ ... nth-ticket
alfredhaos
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