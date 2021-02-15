Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:konstantin kirovograd 24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года. \\\
Ага: с _возможностью_ -- про ликвидацию бесплатного проезда в большинстве стран сегодня новость уже вышла. В скором времени ждем такую же, но про жилье...
Вангую, что позитивных новостей о мигрантах за рубежем вы не обнаружите, а вот смакование их проблем и "все вернутся"- легко. В военное время живем, новости контролируются государством. Нельзя вот так просто сказать, что вместо бесплатного проезда по Германии теперь будет месячный проездной за 9 евро в месяц. Но это на фоне роста социальных ежемесячных выплат с 365 до 445 евро на человека. Беженцам на ЗУ от подобного "урезания" соцпомощи за рубежом ведь и поплохеть может. А так, все красиво, дескать вот как там за кордоном плохеет на глазах.
А можно ссылку на неконтролируемый "военным государством" ресурс с новостью? -- пусть даже на немецком?
antey1969 написав:konstantin kirovograd 24ый параграф предполагает предоставление убежища（внж по факту） на год с возможностью продления еще на два года. \\\
Ага: с _возможностью_ -- про ликвидацию бесплатного проезда в большинстве стран сегодня новость уже вышла. В скором времени ждем такую же, но про жилье...
Вангую, что позитивных новостей о мигрантах за рубежем вы не обнаружите, а вот смакование их проблем и "все вернутся"- легко. В военное время живем, новости контролируются государством. Нельзя вот так просто сказать, что вместо бесплатного проезда по Германии теперь будет месячный проездной за 9 евро в месяц. Но это на фоне роста социальных ежемесячных выплат с 365 до 445 евро на человека. Беженцам на ЗУ от подобного "урезания" соцпомощи за рубежом ведь и поплохеть может. А так, все красиво, дескать вот как там за кордоном плохеет на глазах.
Казочки про "загниваючий запод". Там ще геї, ювенальна юстиція, фемінізм та негрів лінчують...